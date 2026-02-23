Jednog muškarca muvaju ČETIRI DEVOJKE! Dača i Mina otkrili NOVI FLERT u Beloj kući, ovaj spoj niko nije očekivao! (VIDEO)

Da li su i gledaoci ovo primetili?

Robot Toša stigao je u Belu kuću da proveri kakvo raspoloženje vlada u "Eliti 9", njega je odmah pozvao Dača Virijević u šetnju.

- Sedimo ja i Mina jutros, pijemo kafu i kažemo da imamo nešto za tebe pikantno - rekao je Dača.

- Imamo da ti ispričamo jedan trač, novi flert - rekao je Virijević.

- Upetljano je četiri osobe, plus jedna gratis - rekla je Mina.

- Prva je Boginja, druga osoba je Maja Marinković, treća osoba je Jovana pevačica, a četvrta je Aneli Ahmić, pogodi koji je taj muškarac - rekli su Dača i Mina.

Oni su potom otkrili da je muškarac koji ih povezuje Filip Đukić.

- Primetili smo da se Filip i Jovana muvaju, da flertuju, mislili smo da razbijaju neprijatnu situaciju, to vidi Maja izljubomoriše, ona kaže Urošu da će Jovana da završi u krevetu sa Đukićem. Za sve to vreme Aneli mene zove i kaže da će da provali ko se sviđa Maji Viktor ili Đukić, onda me zove i kaže - skontala sam, to je Đukić. Ona mi kaže da Maja preti jednoj devojci, Jovani jer su se ona i Filip dirali rukama. Maja je zato poludela, razbesnela se, i Aneli će zato da flertuje sa Filipom da je dovede do ludila. U utorak ima da gori. Tako da će sve tri da budu umešane - naveo je Dača.

- Ja sam sa Boginjom razgovarala, ona nije bila dobro a rekla mi: "Jovana je sa mnom dobra, a vidim šta radi sa Filipom" - rekla je Mina.

Autor: R.L.