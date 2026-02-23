Ko uvlači treću osobu, VIDEĆEŠ TI! Anita potpuno pobesnela kad je shvatila da im Luka ponovo u vezu uvlači Aneli! (VIDEO)

Haos u nastajanju.

Anita Stanojlović povilenela je zbog napada kreativnosti svog dečka Luke Vujovića koji je rešio da piše pesme, pisma i tekstove, koji bi u sadržaju imali i njihove bivše - Aneli, a možda i Anđela.

- Kad se Janjuš smejao to sam ja napisao odnos Maje i Asmina - pravdao se Luka.

- Videćeš ti, ko uvlači treću osobu i ko spominje? Ja jednu grešku nemam za dva meseca, nemoj da mi ga spominješ - rekla je Anita.

- Neću da pričam sa tobom, smaraš me - odbrusio je Luka.

- Ti meni praviš klipove, ti mene na njega, znam na šta aludiraš - rekla je Anita.

- Ja sam ti rekao da nema potrebe da porediš, boli me d*pe ko će da poredi - pravdao se Luka.

Za to vreme Aneli je izjavila da pojedini učesnici boluju od zaraze zvane "Anelizam", što znači da ne mogu bez nje pa ni u svojim "srećnim vezama".

Autor: R.L.