Uživo na Pinku: Vreme je da Terza zakuva čorbu! Kreće Izbor potrčka u Eliti, a potom i Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kao i svakog ponedeljka i večeras je u Belu kuću upravo ušao voditelj Milan Milošević spreman da započne još jednu emisiju "Izbor potrčka", a odmah nakon toga i "Pretres nedelje".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Večeras će Borislav Terzić Terza birati potrčke i omiljenu osobu, a mnoge zanima da li je spreman da izaove pometnju svojom odlukom.

Foto: Pink.rs

Kako je u proteklim danima u "Eliti 9" bilo sijaset dešavanja nema sumnje da će Milan imati mnogo pitanja za učesnike, zbog čega njima neće biti svejedno.

Autor: A.Anđić

