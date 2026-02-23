Doneo konačnu odluku: Evo koga Terza vodi u hotel! (VIDEO)

Ovom potezu su se svi nadali!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Borislavu Terziću Terzi koji je odabrao omiljenu osobu, a to je Sofija Janićijević.

- Omiljena ličnost je Sofija - rekao je Terza.

- Ja se nadam da se Maja i Aneli neće poubijati, videćemo ko će kome da skine frajera i kako se šuška sigurno će izbiti rat u izolaciji - rekao je Dača.

- Nastavlja se prethodna sezona što se tiče podele budžeta, danas nije iskren bio prema meni. Svi su mufljuzi, upaliti me neće i ima kad ću ja da krenem da komentarišem direktno i otvoreno. Videli smo sukob dve žene gde uđu petorica iz obezbeđenja, a videli smo i kako muškarci kad uđu u sukob eskiviraju i ne smeju da se dodirnu - rekla je Milena.

Autor: N.Panić