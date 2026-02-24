KREĆE TRKA! Prodavnica je otvorena, evo ko je prvi pojurio u kupovinu! (VIDEO)

Vreme je za nedeljnu nabavku.

Kao i svakog utorka, i danas je stiglo pismo Velikog šefa u kom su učesnici obavešteni da je prodavnica otvorena i da je vreme za nabavku namirnica za tekuću nedelju.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena. U prodavnici u isto vreme mogu boraviti najviše četvoro učesnika. Prednost pri kupovini imaju odabrani. Nemate mnogo vremena prodavnica će danas biti otvorena do 19:30. Pozdav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

Među prvima su krenuli ka prodavnici Luka Vujović, Nenad Macanović Bebica i Viktor Gagić.

Autor: R.L.