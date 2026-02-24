OD PRVOG POLJUPCA...Luka stavio do znanja da je Anita prava žena za njega, ne zanimaju ga ZLI JEZICI! (VIDEO)

Ona je njegov izbor!

Učesnici Elite imali su priliku da vide u ljubavnom-klipu kako se razvijao odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića. Nakon zavrešnog videa, voditeljka Ana Radulović dala je reč

- Od samog početka našeg odnosa mi je pored nje prelepo. Od jednog njenog pogleda na garnituri sve je krenulo. Kada je prišla...od prvog poljupca me ne zanima šta će ko da kaže. Imam emocije prema njoj i ona mi je važna - kazao je Luka.

Autor: S.Z.