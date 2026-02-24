KAD SE POMIRIŠ SA NJIM, NAS PONIŽAVAŠ: Sofija otkrila zbog čega Terzi brani da staje na Teodorinu stranu i glumi njenog DRVENOG ADVOKATA! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Učesnici Elite danas igraju igtu istine, kako bi progovorili o brojnim temama o kojima nerado govore.

- Saro, ko ti se sada dopada? - upitao je Milan.

- Ostaću suzdržana. Imam pravo na to. Blamiram se već mesecima, ne bih više to da radim. Imam pitanje za Asmina. Da li ti se dopada Maja? - upitala je Sara.

- Sa Majom nisam izgladio odnos, a da li mi se još uvek dopada. Maja je neka posebna vrsta, ne znam kako bih je nazvao. Kad ti se uvuče pod kožu, teško je da je izbaci čovek iz nje. Da li si spreman da prestaneš da komentarišeš Teodoru, da se ne bi raspravljao sa Sofijom? - kazao je Asmin.

- Sinoč sam otišao da spavam sam u hotelu. Kada sam pozdravio Tedorinu majku, Sofija mi je zamerila. Ja to nisam uradio jer imam neke emocije prema Teodori, nego da bi ona možda shvatila da sam ja na tvojoj strani, mislim na tvoju mamu. Sofija mi zamera jer te komentarišem, zato što je ona sa tobom u svađi, to je sve - rekao je Terza.

- Uvek sam na Teodorinoj strani kada želi da bude ostavi Bebicu. Međutim, kada se ti Teodora pomiriš sa Bebicom, onda smo mi vaši fanovi, vređaš njas i ponižavaš. Zbog toga sam ja neko ko ne dozvoljava Terzi da komentariše Teodoru - kazala je Sofija.

- Koja su po tvom mišljenju tri najveća ološa u Beloj kući? - upitao je Terza.

- Anastasija, pre svega. Pokušala je Boru i mene da posvađa. Jovana Cvijanović je takođe veoma kvarna. Vanja nije ispala prijatelj prema Kačavendi, to nikako ne mogu da cenim. - rekao je Luks.

Autor: S.Z.