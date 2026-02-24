Kačavenda joj je trn u oku! Nakon što joj je poželela sve tumore, Grofica ponovo udarila na Milenu, evo za šta ju je sada isprozivala (FOTO)

Jasmina Ahmić, majka aktuelne učesnice "Elite 9", Aneli Ahmić, ne prestaje da šokira izjavama koje redovno objavljuje na svom Instagram profilu, pa je tako nastavila da rešeta po Mileni Kačavendi, ljutitoj rivalki njene ćerke, a novom objavom usijala je mreže!

Jasmina Ahmić, Anelina majka, poznatija u narodu kao Grofica, rešila je da ne ćuti nijednom učesniku Elite, pa je tako ovoga puta još žešće udarila na Milenu Kačavendu , ljutitu rivalku njene naslednice, okačivši video snimak koji je već obišao društvene mreže.

Grofica je, naime, objavila video snimak na kom se Kačavenda zacenila od smeha, tvrdeći da se, kako je i napisala, Milena "umokrila", pa joj se tako videla fleka na kombinezonu, što je ona odmah iskoristila kako bi joj se podsmevala.

- Opet pi*anje - napisala je Grofica uz objavljen video snimak na kom piše: "Kuma se up*škila zbog fejk smejanja, onda nešto kaže za Aneli".

"Dro*o, ti treba da imaš sve tumore. To si zaslužila"

Podsetimo, pre samo pet meseci, s obzirom na to da su Kačavendini ratovi sa njenom ćerkom Aneli sve žešći i žešći, Grofica nije časila časa, te je tako na vrlo morbidan način uvredila Milenu Kačavendu.

- Dro*o, ti treba da imaš sve tumore. To si zaslužila - napisala je Grofica.

Autor: pink.rs