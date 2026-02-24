Alibabini razbojnici joj ne silaze s kičme! Pokrenuli potpuno uništenje Maje Marinković: Glumi moralnu vertikalu, a poznata je po aferama i partnerima (FOTO)

Fanovi Asmina Durdžića rešili su da nakon izjave Maje Marinković da je Alibaba "otac monstrum", pokrenu potpuno uništenje njenog lika i dela, te tako skoro pa svakodnevno na njegovom Instagram profilu, ali i svojim fan stranicama, rade uporno na tome i podsećaju njegove pratioce i narodnu masu, na njene "rane radove", te je tako njihovo novo obraćanje pokrenulo lavinu komentara!

Maja Marinković je, naime, pre nekoliko dana pred milionima gledalaca izjavila da je Asmin "tata monstrum", za šta se i uskoro pokajala, ali kako je sam Alibaba priznao, on ne može to da joj oprosti, te tako, sasvim čudan i pomalo idealan odnos, prestao je da postoji, te je "na scenu istupio" potpuno hladan odnos između njih. Od kada je to izjavila, Alibabini fanovi rešili su da pokrenu njeno potpuno uništenje, te tako, skoro pa svakodnevno, na društvenim mrežama objavljuju Majine "rane radove", a novo obraćanje koje je osvanulo na njegovom zvaničnom Instagram profilu, pokrenulo je lavinu komentara.

- Sutlijašica stalno spominje Noru, dete koje nema nikakve veze sa njenim sukobima, jer bez toga nema argument. Poziva se na DNK porodicu i potencira priču o Aneli i Asminu, a istovremeno sebi daje za pravo da komentariše tuđe majke i tuđe živote. Glumi moralnu vertikalu, a poznata je po aferama i broju partnera. Najglasnija je kada treba da deli lekcije o porodici, a prva bi trebalo da bude oprezna sa tim temama. Ako već želi da otvara pitanja roditelja i porodice, mora da bude spremna da ista ta pitanja važe za sve, ne samo za one koje napada. Ovde se ne radi o hrabrosti, nego o pokušaju da se galamom sakrije nedostatak kredibiliteta - pišu Alibabini fanovi po mrežama, a posebno je sve zaintrigiralo obraćanje nekoga ko vodi Asminov zvanični profil na Instagramu, a u kom stoji:

Majo, nije problem u tome što praviš haos, problem je što bez haosa ne znaš da postojiš. Svaki sukob ti je scena, svaka drama gorivo, svaka svađa prilika da ponovo budeš tema. Ali znaš šta je istina? Glasnoća nikada nije bila isto što i snaga. Snaga je kad ne moraš da dokazuješ vrijednost kroz rat sa drugima. Snaga je kad te ljudi poštuju, a ne kad te se plaše. Snaga je kad te pamte po dostojanstvu, a ne po skandalu. U sukobu si pokazala sve – osim kontrole. A žena bez kontrole nad sobom nikada ne može kontrolisati situaciju. Dok si pokušavala da dominiraš, ostavila si utisak da reaguješ iz povrijeđenog ega, ne iz samopouzdanja. Istina je jednostavna: ko je siguran u sebe, ne mora da viče. Ko zna svoju vrednost, ne mora da je brani pred publikom. Možda bi najveća pobeda bila da jednom izabereš tišinu umesto buke, jer pažnja traje kratko, a reputacija mnogo duže.

Takođe, ovde nije bio kraj, iako rat Alibabinih fanova traje već nekoliko dana unazad, oni su rešili, po svemu sudeći, da se ne zaustavljaju, te su tako sada objavili fotografiju muve, na kojoj piše "muva gov*ara", te su dodali:

- Majak*ta posle operacija.

Autor: Nikola Žugić