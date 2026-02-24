AKTUELNO

MNOGO GREŠAKA JE NAPRAVILA: Bivša drugarica Anje Todorović obelodanila razlog KRAHA PRIJATELJSTVA, pričalo se da su zaratile zbog momka, a sad je sve otkriveno! (VIDEO)

Rešila da stane na put nagađanjima!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Kandića Kendija i Jovana Ilića - Joce novinara bila je poznata tiktokerka Dina Terzin.

Ona je na samom početku gostovanja progovorila o krahu prijateljstva za bivšom zadrugarkom Anjom Todorović, te je otkrila šta je prethodilo tome.

Šta se desilo da vas dve više niste dobre?

- Razišle smo se. Neću je pljuvati, bila mi je ipak drugarica. Mnogo je grešaka napravila, preko kojih sam ja prešla. Kada sam ja jednu grešku napravila, ona mi je to zamerila, sve zbog uticaja njenog momka.

O čemu se radi?

- Napali su nas u Vrbasu, a njenoj momka su tada prebili. Sve se to odigralo zbog mene. Ti klinci koji su napali, mene su želeli da uvrede. Dobacivali su svima, a najviše meni. On je rekao da ne treba devojci da dobacuju tako, a onda je grupa njih naskočila na mene. Svi su krenuli po mrežama da pričaju o tome, a kada sam ja to javno prokomentarisala, ona se našla uvređena.

Da li ste se srele nakon sukoba?

- Ne, nismo se srele. Ja njoj nemam problem sve ovo da kažem. Nije trebalo da odreaguje kako je odreagovala.

Da li je jednim delom razlog i tvoj odnos sa njenim bivšim dečkom Vukićem?

- Ne, to nije istina. Nije to zbog njega. Vukić i ja se krećemo u istom društvu, nema to nikakve veze sa našom svađom. Nismo zajedno, nismo u odnosu te vrste. Moj momak nije poznat javnosti.

