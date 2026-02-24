SAZNAJEMO: Taki Marinković imao HITNU operaciju, otkrivamo i u kakvom je sad stanju Majin otac!

Kako ekipa portala Pink.rs saznaje, Majin otac, Radomir Marinković Taki imao je hitnu operaciju, a sad se ovim povodom oglasio iz bolnice za naš portal.

Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice "Elite 9", rijaliti zvezde Maje Marinković, kako saznaje naš portal, imao je hitnu operaciju, gde mu je odstranjen kamen iz žučne kese.

Tim povodom, kontaktirali smo Takija, koji nam je otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju trenutno.

- Dobro se osećam, hvala vam na pitanju, ne bih da dođe informacija do moje ćerke pa da se sekira. Za sada je sve u najboljem redu - rekao je Taki za Pink.rs.

"Upao sam u šećernu komu i stalo mi je srce, pa su me strujom povratili"

Podsetimo, pre nešto više od godinu dana, javnost je šokirala vest da je Taki Marinković doživeo kliničku smrt, o čemu je govorio gostujući u jutarnjem programu RED televizije.

- Bio sam malo na nebu 15 sekundi, ali još nije vreme došlo za mene i spustili su me nazad...Naglo mi je pao šećer, upao sam u šećernu komu i stalo mi je srce, pa su me strujom povratili. Doktori su fenomenalni, svi su toliko ljubazni, neki put mi je neprijatno...Dva, tri puta je počelo da mi se vrti u glavi i za noć sam popio pet litara vode. Odmah sam otišao kod doktora, on mi kaže da izvadimo krv. Nije mogao aparat da izmeri, odmah uput za bolnicu. Kako su me stavili na aparate, ja sam istog momenta pao u komu. Neki ženski glas me je iz daljine zvao, ne mogu da se setim. Moraću da idem na operaciju srca u najskorije vreme. Ko god je došao kod mene, prošlo je nekih 15 ljudi, svi su od stresa dobili i sve od stresa prolazi - rekao je Taki, a onda je dodao:

- Doktorka me je pitala šta radim i čime se bavim, kako živim...Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne pijem kafu, sve je od stresa. Maja je sedam godina bila u rijalitiju, a to je za mene stres, to je uticalo na mene! - rekao je Taki, a potom je otkrio ko mu se javio dok je bio u bolnici:

- Javljali su mi se mnogi prijatelji, dolazili su u posetu, Maja mi je svaki dan dolazila i donosila mi. Ja sam morao posle svakog ručka da šetam, zbog šećera i svega toga. Mislim da sam 20 kilograma smanjio kilaža - rekao je Marinković.

