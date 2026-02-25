I ja bih Naomi, ali džabe: Taki Marinković uzvratio Asminu za Pink.rs, pa opleo po Aneli: Ona nije zvezda ni u kupatilu, a ne ovde!

Danima unazad Maja Marinković, aktuelna učesnica "Elite 9", intrigira javnost sukobom sa Asminom Durdžićem, kada mu je izgovorila da je, kako je rekla, "otac monstrum", preko čega on ne može da pređe, pa tako neretko i zarate za crnim stolom, a ovim povodom se za Pink.rs oglasio njen otac Radomir Marinković, poznatiji kao Taki.

Asmin je, naime, sinoć ušao u novi verbalni klinč sa Majom za vreme kratke pauze tokom "Pretresa", te su pljuštale uvrede.

- Mene Bog spasio od tebe. Ja da uđem u veći pakao nego što sam izašao, da li si normalna? Hoće da te vređam? Nemoj da me komentarišeš i gledaš, odj*bi mi iz života. Da, ja bih tebe bolje j*ba nego Filip i ovde nemam s*ks jer j*bem previše grubo. Imaj m*da pa probaj - govorio je Asmin.

- Ti sa mnom ne bi mogao da budeš za tri života. Posle Stanija Dobrojević koja je mega riba i nivo ti si spao na Miljanu Kulić - rekla je Maja.

Ovim povodom, pozvali smo Majinog oca, Radomira Marinkovića, poznatijeg kao Taki, koji je dao svoj sud o ovoj Alibabinoj izjavi.

- I ja bih Naomi Kembel, ali džabe, pusta mašta misli svašta...On je odlepio za Majom, više ne zna gde udara. Njeno je s ljudske strane bilo da se izvini, a na njemu je da li će da prihvati ili ne - rekao je Taki, te smo ga upitali kako gleda i šta predviđa da će se dogoditi u izolaciji, s obzirom da je njegova ćerka ovonedeljni potrčko sa ljutitom rivalkom Aneli Ahmić:

Tu ne može ništa da se desi. Maja se igra tamo sa njima kao mačka sa miševima. Ipak su to sve Majini fanovi, oni su trošili novac za Maju kada su glasali za nju u prethodnim sezonama. To su sve njeni verni fanovi, želeli su na svaki način da je sustignu...

Aneli je u prethodnih nekoliko dana u više navrata istakla da je ona, kao Majin fan, prešišala Marinkovićevu, vodeći se onom čuvenom: "učenik prevazišao učitelja", a sada se Taki osvrnuo na ovu Anelinu izjavu, koja danima unazad trese zidove Bele kuće.

- Ona nije zvezda ni u kupatilu, a ne ovde, mnogo vode treba da prođe Dunavom da bi ona bila zvezda. Nije zvezda ni u svom selu. Čim izađem iz bolnice borićemo se, vidim da su mnogi pustili krila - zaključio je Taki za Pink.rs!

TAKI MORAO HITNO NA OPERACIJU

Podsetimo, kako smo ekskluzivno saznali, Taki, Majin otac, morao je hitno na operaciju na kojoj su mu odstranili kamen iz žučne kese. Marinković se, ovim povodom, oglasio za naš portal.

- Dobro se osećam, hvala vam na pitanju, ne bih da dođe informacija do moje ćerke pa da se sekira. Za sada je sve u najboljem redu - rekao je Taki za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić