BLAM BLAMOVA! Pevačica i Filip imali s*ks pred punom spavaćom sobom, OVA UČESNICA ih prekinula usred akcije! (VIDEO)

Sve puca!
Jovana Cvijanović pevačica nije dugo izdržala da se ne prepusti čarima "magičnog brke" Filipa Đukića.
Ubrzo nakon prvog poljupca oni su završili ispod jorgan planine u naletu strasti, a njihovu vrelu akciju prekinula je Sandra Todić zabezeknuta time šta rade.
- E k*rvetino jedna, tačno sam znala da ćeš to da uradi. Vidi šta radi pevačica, heftačica - dobacila je Todićka.
Njih dvoje su nakratko prekinuli odnose, a onda su svi učesnici koji su i dalje bili budni navijali da nastave.
Kako je to izgledalo pogledajte OVDE i OVDE.
Autor: R.L.