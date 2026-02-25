AKTUELNO

Zadruga

BLAM BLAMOVA! Pevačica i Filip imali s*ks pred punom spavaćom sobom, OVA UČESNICA ih prekinula usred akcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve puca!

Jovana Cvijanović pevačica nije dugo izdržala da se ne prepusti čarima "magičnog brke" Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo nakon prvog poljupca oni su završili ispod jorgan planine u naletu strasti, a njihovu vrelu akciju prekinula je Sandra Todić zabezeknuta time šta rade.

- E k*rvetino jedna, tačno sam znala da ćeš to da uradi. Vidi šta radi pevačica, heftačica - dobacila je Todićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje su nakratko prekinuli odnose, a onda su svi učesnici koji su i dalje bili budni navijali da nastave.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE i OVDE.

Autor: R.L.

