Merna jedinica za poniženje! Boginja psuje i proklinje Jovanu pevačicu što ju je Filip zaskočio, Đukiću NE ZAMERA NIŠTA! (VIDEO)

Todićka mu donela vodu da se osveži posle napornog rada.

Nakon što su imali dva puta zaredom odnose, Filip Đukić i Jovana pevačica legli su da malo odmore, a Tanja Stijelja Boginja okomila se na nju.

- K*rvetino jedna raspala, sutra ću sa tobom da se zabavim k*rvetino jedna raspala, vidiš kako mene osećaj nikad ne vara - vikala je Boginja preko cele spavaće sobe.

- Sutra ćeš da se praviš da se ne sećaš - rekla je Todićka dok je Filipu dodavala vodu da se osveži.

- Prospi joj na glavu to, k*rvetino jedna raspala - rekla je Boginja.

- Hajde izlazi odatle, hajde u krevet svoj - navela je Todićka.

- Sve znam, k*rva jedna raspala, to su te što su najbolje s tobom, prve bi se j*bale, k*rva jedna smrdljiva - rekla je Boginja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.