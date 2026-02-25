AKTUELNO

Zadruga

Merna jedinica za poniženje! Boginja psuje i proklinje Jovanu pevačicu što ju je Filip zaskočio, Đukiću NE ZAMERA NIŠTA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Todićka mu donela vodu da se osveži posle napornog rada.

Nakon što su imali dva puta zaredom odnose, Filip Đukić i Jovana pevačica legli su da malo odmore, a Tanja Stijelja Boginja okomila se na nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- K*rvetino jedna raspala, sutra ću sa tobom da se zabavim k*rvetino jedna raspala, vidiš kako mene osećaj nikad ne vara - vikala je Boginja preko cele spavaće sobe.

- Sutra ćeš da se praviš da se ne sećaš - rekla je Todićka dok je Filipu dodavala vodu da se osveži.

- Prospi joj na glavu to, k*rvetino jedna raspala - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde izlazi odatle, hajde u krevet svoj - navela je Todićka.

- Sve znam, k*rva jedna raspala, to su te što su najbolje s tobom, prve bi se j*bale, k*rva jedna smrdljiva - rekla je Boginja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Počastili se posle vrednog rada! Kristijan i Dušica se raspričali uz ručak (VIDEO)

Zadruga

BACIO UDICU! Asmin krenuo po planu da osvaja Jovanu pevačicu, evo šta joj je obećao! (VIDEO)

Domaći

VELJKO RAŽNATOVIĆ SE PRETVORIO U ZVER! Cecin sin se skinuo i pokazao mišiće, život u Rusiji mu baš prija (FOTO)

Zadruga

Do nekih stvari ne bi došlo da... Teodora krivi Bebicu zbog svoje prevare s Filipom, on progutao i ovo poniženje! (VIDEO)

Zadruga

Ne znam što dolaziš: Janjuš ne može da razume u kakvom su odnosu Maja i Alibaba, odmah je prekorio! (VIDEO)

Zadruga

Želim što pre da zaboravim veče: Filip dobio traume od slušanja višečasovne svađe Teodore i Bebice! (VIDEO)