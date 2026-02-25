Drama od rane zore! Terza počeo da urla kad je čuo da je neko poremetio Sofijin garderober: SVE ĆE VAM LETETI U JEZERO! (VIDEO)

Jedva čeka da pravi dramu.

Čim se probudio Bora Terzić Terza napravio je dramu jer mu se njegova devojka Sofija Janićijević požalila da su joj srušili stvari u vešeraju.

- Neko je ležao tamo, da nije ovaj Đukić? Je l' ste bili u vešeraju? Zaj*bavaju se oni, kad budem saznao. Sve ću vam j*bati i sve stvari vam lete u jezero, saznaću ko stvari obara, j*bem li vam mamu bolesnu, isećiću vam svaku stvar na komade - urlao je Terza.

Sofija je pokušavala da ga smiri, ali nije joj pošlo za rukom.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.