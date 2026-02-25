AKTUELNO

Zadruga

Drama od rane zore! Terza počeo da urla kad je čuo da je neko poremetio Sofijin garderober: SVE ĆE VAM LETETI U JEZERO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva čeka da pravi dramu.

Čim se probudio Bora Terzić Terza napravio je dramu jer mu se njegova devojka Sofija Janićijević požalila da su joj srušili stvari u vešeraju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neko je ležao tamo, da nije ovaj Đukić? Je l' ste bili u vešeraju? Zaj*bavaju se oni, kad budem saznao. Sve ću vam j*bati i sve stvari vam lete u jezero, saznaću ko stvari obara, j*bem li vam mamu bolesnu, isećiću vam svaku stvar na komade - urlao je Terza.

Sofija je pokušavala da ga smiri, ali nije joj pošlo za rukom.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Je l' sam slobodna? Teodora više ne može očima da gleda Bebicu! (VIDEO)

Domaći

Operisana Aleksandra Bursać: Otkrila da trpi velike bolove, a evo da li je sve prošlo kako treba

Zadruga

OVO NIJE OČEKIVAO?! Terza presrećan što ima PODRŠKU porodice i prijatelja, poručio im da mu sutra na finalu donesu JEDNU STVAR (VIDEO)

Zadruga

Od ovog dana je strepeo: Počinje proslava Terzinog rođendana, sada će se suočiti sa porukama od porodice!

Zadruga

Jedva čeka da je zagrli: Aneli priznala Slađi koga želi prvog da ugleda kada se završi rijaliti! (VIDEO)

Zadruga

Đorđe Adžić progovorio o flertu sa Miljanom Kulić, pa priznao koga jedva čeka da vidi! Evo o kome je reč! (VIDEO)