Porodice Jovane pevačice i Filipa Đukića propale u zemlju od sramote: Divljom akcijom umalo srušili Elitu, a evo šta im kažu najmiliji

Učesnik "Elite" Filip Đukić mesecima kuka kako "treba da se smiri i unormali" jer su ga teška pijanstva i intimni odnosi u rijalitiju, sa brojnim devojkama, došli glave, međutim to ga nije sprečilo da jutros na spisak devojaka sa kojima je polno opštio upiše i ime pevačice Jovane Cvijanović.

Iako emotivni Filip redovno iz Bele kuće pozdravlja pevačicu Lores, devojku na koju ne prestaje da misli i zbog koje, navodno, ne može da uđe u emotivnu vezu ni sa jednom devojkom u rijalitiju, to ga ne sprečava da redovno upražnjava seksualne odnose sa svima redom. Na red je došla i Jovana pevačica, koja je sada opštila sa bivšim seksualnim partnerom svoje velike prijateljice Maje Marinković, ali i simpatijom Tanje Stijelje Boginje, koju je upravo zbog njega više puta tešila.

Nakon nove intimne afere u "Eliti", kontaktirali smo članove porodica Jovane i Filipa, međutim nisu bili voljni da komentarišu novonastalu situaciju.

Ivana Cvijanović, Jovanina sestra, izričito je odbila da se oglašva povodom njenog učešća u rijalitiju.

- Ne bih mogla da komentarišem, ne želim i ne interesuje me. Zamoliću vas da me ne kontaktirate da komentarišem jer, kao što sam rekla i prošli put, ne zanima me i nemam komentar. Hvala još jednom na razumevanju - rekla je Ivana, dok njihova majka Zorica nije odgovarala na telefonske pozive.

I Zoran Đukić, Filipov otac, nije bio raspoložen za priču.

- Nemam baš nikakav komentar. Pozdrav - bilo je sve što nam je rekao, a da li će Filip Jovanu priznati za devojku ili će biti samo još jedna u nizu takozvanih "utorak devojaka" ostaje da saznamo.

Autor: D. T.