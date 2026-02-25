AKTUELNO

Domaći

Porodice Jovane pevačice i Filipa Đukića propale u zemlju od sramote: Divljom akcijom umalo srušili Elitu, a evo šta im kažu najmiliji

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Učesnik "Elite" Filip Đukić mesecima kuka kako "treba da se smiri i unormali" jer su ga teška pijanstva i intimni odnosi u rijalitiju, sa brojnim devojkama, došli glave, međutim to ga nije sprečilo da jutros na spisak devojaka sa kojima je polno opštio upiše i ime pevačice Jovane Cvijanović.

Iako emotivni Filip redovno iz Bele kuće pozdravlja pevačicu Lores, devojku na koju ne prestaje da misli i zbog koje, navodno, ne može da uđe u emotivnu vezu ni sa jednom devojkom u rijalitiju, to ga ne sprečava da redovno upražnjava seksualne odnose sa svima redom. Na red je došla i Jovana pevačica, koja je sada opštila sa bivšim seksualnim partnerom svoje velike prijateljice Maje Marinković, ali i simpatijom Tanje Stijelje Boginje, koju je upravo zbog njega više puta tešila.

pročitajte još

MAGIČNI BRKA UBACIO U PETU! Filip i Jovana razvalili krevet, ona uzdiše i cvili! (VIDEO)

Nakon nove intimne afere u "Eliti", kontaktirali smo članove porodica Jovane i Filipa, međutim nisu bili voljni da komentarišu novonastalu situaciju.

Ivana Cvijanović, Jovanina sestra, izričito je odbila da se oglašva povodom njenog učešća u rijalitiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih mogla da komentarišem, ne želim i ne interesuje me. Zamoliću vas da me ne kontaktirate da komentarišem jer, kao što sam rekla i prošli put, ne zanima me i nemam komentar. Hvala još jednom na razumevanju - rekla je Ivana, dok njihova majka Zorica nije odgovarala na telefonske pozive.

I Zoran Đukić, Filipov otac, nije bio raspoložen za priču.

Foto: RED TV Printscreen

- Nemam baš nikakav komentar. Pozdrav - bilo je sve što nam je rekao, a da li će Filip Jovanu priznati za devojku ili će biti samo još jedna u nizu takozvanih "utorak devojaka" ostaje da saznamo.

Autor: D. T.

#Filip Đukić

#Jovana Cvijanović

POVEZANE VESTI

Domaći

TUGA U DOMU FILIPA ĐUKIĆA! Izgubio bliskog člana porodice, JAVNO se oprostio od njega: Sad si miran... (FOTO)

Domaći

Prvo oglašavanje Filipa Đukića za Pink.rs nakon vesti da ga je granična policija zaustavila: Otkrio tačno šta se desilo, evo detalja

Domaći

VREME MU JE DA SE SKRASI I OŽENI! Otac Filipa Đukića progovorio o sinovljevom odnosu sa Teodorom Delić, a evo šta kaže za Bebicu

Domaći

'MORA DA SNOSI ODGOVORNOST ZA LAŽI KOJE JE IZREKLA!' Premijerna ekipa u rodnom Tršiću kod Jovane Cvijanović, njena sestra oštro OSUDILA i demantovala

Domaći

Isplivala prepiska Jovane i MC Stojana: Bivša učesnica Elite imala preko pet propuštenih poziva, a tek da vidite poruke (FOTO)

Domaći

Konačno! Filip Đukić otkrio sa kim će u Eliti ući u vezu, čak i tačan datum: Boginja na aparatima! (VIDEO)