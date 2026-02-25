Danima mi je pričala da joj se sviđa! Aneli sija od sreće što je Jovana završila sa Filipom: I Maja je dirala njenog bivšeg! (VIDEO)

Vraćeno joj milo za drago.

Robot Toša porazgovarao je sa Aneli Ahmić o najaktuelnijim dešavanjima sa žurke, a Aneli je priznala da je srećna što je Jovana Cvijanović imala odnose sa Filipom Đukićem.

- Naišla sam na akciju, videla šta sam videla, posle nije mogao san na oči. Meni je drago, podržavam ih, šta ima veze, devojka se zaljubila, ona meni danima priča da joj se sviđa. Drago mi je da je pala još jedna maska. Dirala je i Maja njenog bivšeg, Jovana je kukala za Janjušem, pa kad diraš, tako ti se vrati - rekla je Aneli.

Autor: R.L.