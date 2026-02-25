Matora i Dragana otkrile ko je GLAVNI U NJIHOVOJ VEZI: Ovo je mnoge zanimalo! (VIDEO)

Da li ste ovo očekivali?

Robot Toša prozvao je Jovanu Tomić Matoru i Draganu Stojančević da budu prve u današnjem izazovu - koliko dobro se poznaju ljubavni parovi.

- Krećemo od laganih pitanja: Kada je Draganin rođendan - pitao je Toša.

Matora je prokomentarisala da ovo nije lako pitanje.

- 17. maj 1993. - bio je tačan odgovor, a Matora je napisala da je 1992. godište.

- Kada vam je godišnjica veze - bilo je sledeće pitanje, a obe su odgovorile tačno - 9. mart.

- Ko je po Jovani najbolja riba u Eliti posle tebe - bilo je pitanje, a one su obe odgovorile da nema takve.

- Ko je glavna u vezi - pitao je Toša.

- Bogami Dragica, ona donosi lovu u kuću i sve - rekla je Matora.

Autor: R.L.