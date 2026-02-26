Više ne zna gde bije! Teodora se totalno zapetljala u svojim pričama, evo šta sada kaže na temu strasti sa Filipom (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Tanji Boginji.

- Rekla si da Maja spušta loptu sa tobom, a da ti nisi kao drugi. Da li misliš da možeš na crnu mambu - glasilo je pitanje.

- Mogu na svakoga ko mi se zamera, ali verbalno, ne fizički. Spušta loptu, ne kao da spušta, ja sada pričam sa nekim, ona se tako ubacuje. Juče priča sa Aneli odjednom, da li su to neki prebačaji ili šta, ne znam. Hajde da smo se vređale, pa možeš da pričaš, ali kada te neko unakazi, nema spuštanja lopte - rekla je Boginja.

- Nemam komentar - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Kako možeš da kažeš da nisi stvorila emocije prema FIlipu, kada si ti Teodora ostavila verenika s kojim si dve godine u vezi nedelju dana posle veridbe - glasilo je pitanje.

- Ne mogu da kažem da sam ja imala bilo kakvu emociju na osnovu toga što smo se mesec dana gledali i sedam dana proveli tamo. Ja znam kada imam emociju, onda bi me boleo svaki njegov odnos sa bilo kojom ženom, zato i znam da ni on nije stvorio emociju, jer je bio sa drugim ženama posle toga. Doživela sam strast i to je to. Mi smo pričali o tim stvarima ako se poklopimo, nismo bili u fazonu da ćemo da imamo samo se*s...To je splet okolnosti. Ja nesrećna u vezi i nezadovoljna, primetiš tada nekog drugog, primetila sam ga. Da sam bila srećna, gledala bih samo u Nenada. Privukao mi je pažnju, svideo mi se u tom trenutku i osetila sam intenzivno tu strast sa njim i to je to - rekla je Teodora.

- Ti si rekla njemu kada ste razgovarali: "ja imam osećaj kao da te poznajem jako dugo", pa ste se smejali, pa si rekla da ste razgovarali pogledima - pitao je Milan.

- Dobro, to je tako tada bilo, od tada je prošlo tri meseca...S Najom sam terala inat, lep dečko - rekla je Delićeva.

- Ona kada kaže da je to uradila jer je bila nesrećna, onda je inat, a ako kaže da je strast, onda ispada da je imala emociju - rekao je Bebica.

- Znači, ona se svesno vratila u odnos u kom je nesrećna - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić