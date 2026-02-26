AKTUELNO

Sklopili primirje: Aneli i Asmin konačno imaju dogovor, ovako će izgledati njihov odnos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pronašli zajednički jezik!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Da ste pametni imali biste fin odnos bez poljupca, da ste dobri, komunicirate i pomažete jedno drugome i da se ne obazirite na komentare ljudi - glasilo je pitanje

- Tako će i da bude ako ne bude sebe blamirala i ja sebe. Pitao sam je kad će da prestane da se blamira kao majka, a ona mi je rekla: "Prestala sam od juče" - rekao je Asmin.

- Ja se slažem sa gledaocem. Ako ne dođe do uvreda sa njegove strane tako će nam i ostati komunikacija - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Lukice, da li znaš da je Anita sve bivše volela kao tebe samo kod Anđela nije mogla kao kod tebe jer je imao čvrst stav? Lukice, srećno hahah - glasilo je pitanje.

- Ja sam to komentarisao sa Anitom po tome što ovde pričaju da je bila ista sa svakim i da ne znam šta me čeka. Ona je osuđena do kraja da ni sa kim ne treba da bude, a ja sam siguran da reakcije koje izazovem su prirodne - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

