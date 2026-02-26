Odabrali imena za decu: Sofija i Terza ne kriju da su najsrećniji kada su zajedno, a o planovima za budućnost redovno pričaju (VIDEO)

Tako je to kod njih!
Naredni koji su odgovarali na pitanja bili su Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza.
- Šta ti se najviše svidelo na partneru? - pročitala je Sofija pitanje.
- Oči - rekao je Terza.
- Srce, duša, što je takav, predan - dodala je Sofija.
- Najviše volim kada razgovaramo o - pročitala je Sofija.
- O Kijari i Despotu - dodao je on.
- Da - rekla je Sofija.
- Kada je najbolji se*s - glasilo je sledeće pitanje.
- Posle svađe sve je slađe - dodao je Terza.
- Kojoj osobini se najviše diviš - pročitala je Sofija.
- Mnogo je vredan, nikada mu ništa nije teško - rekla je Ona.
- Kako ona sedi, kako se ponaša, stoji uvek ispravljena - rekao je Terza.
- Najdraži trenutak u kojem se osećam voljeno - glaslo je sledeće pitanje.
- Ono veče u kazinu, nakon svega, plakali smo, bili smo iskreni - rekao je Terza.
- Kada sam ušla ovde, bio je sa Minom, a tada mi je rekao sve i bilo mi je teško baš - dodala je Sofija.
- Koja je najlepš stvari koji ti je rekao - glasilo je pitanje.
- Da sam druga devojka koju je najviše voleo - rekla je Sofija.
- Bila je veza pre, nije Milica, a kada sam Sofiju video, znao sam da je to to - rekao je Teza.
Detaljnije pogledajte OVDE.
Autor: N.B.