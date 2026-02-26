Ona nije želela da trpi osudu naroda: Luka uporedio intimne odnose sa Anitom i Aneli, pa nesvesno ponizio Stanojlovićevu! (VIDEO)

Ovo će promeniti sve!
U toku je esmija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.
Rekla si da je Aneli bila Luki s*ks kombinacija, a šta misliš za šta mu ti služiš?
- Ovo je moj stav. Mislim da on nju nije voleo. Ja sam čula da su njihovi odnosi bili poput naših. Mi imao seksualne odnose, lepo nam je - rekla je Anita.
- Rekla je da sam mu samo služila za s*ks. Retko smo imali odnose, nije istina i ja nisam dozvoljavala kakav je njihov - rekla je Aneli.
- Nismo imali možda tako jer ona nije želela da trpi osudu naroda - rekao je Luka.
Bebice, kad ćeš prestati da dozvoljavaš da te prave psihopatom?
- Ne može mene niko na napravi, sam sebe pravim. Promeniću to, krajnje je vreme - rekao je Bebica.
- U hotelu ima pravu priliku da pokaže da li je to ili nije. Meni je to bolesno. Dokazaće u nedelju da nije to, nego je prebacio kad nas vidi zajedno - rekla je Teodora.
Viktore, šta te tačno udaljava od Mine?
- To su čiste gluposti - rekao je Viktor.
Autor: A.Anđić