Ona nije želela da trpi osudu naroda: Luka uporedio intimne odnose sa Anitom i Aneli, pa nesvesno ponizio Stanojlovićevu! (VIDEO)

U toku je esmija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Rekla si da je Aneli bila Luki s*ks kombinacija, a šta misliš za šta mu ti služiš?

- Ovo je moj stav. Mislim da on nju nije voleo. Ja sam čula da su njihovi odnosi bili poput naših. Mi imao seksualne odnose, lepo nam je - rekla je Anita.

- Rekla je da sam mu samo služila za s*ks. Retko smo imali odnose, nije istina i ja nisam dozvoljavala kakav je njihov - rekla je Aneli.

- Nismo imali možda tako jer ona nije želela da trpi osudu naroda - rekao je Luka.

Bebice, kad ćeš prestati da dozvoljavaš da te prave psihopatom?

- Ne može mene niko na napravi, sam sebe pravim. Promeniću to, krajnje je vreme - rekao je Bebica.

- U hotelu ima pravu priliku da pokaže da li je to ili nije. Meni je to bolesno. Dokazaće u nedelju da nije to, nego je prebacio kad nas vidi zajedno - rekla je Teodora.

Viktore, šta te tačno udaljava od Mine?

- To su čiste gluposti - rekao je Viktor.

