Budale služe da ih ložiš: Maja nikad surovija prema Aneli i Asminu i njihovom odnosu, Janjuš otkrio koji plan ima Markovićeva, ubeđen u jedno (VIDEO)

Sukob ne prestaje!

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Marka Janjuševića Janjuša kako bi prokomentario odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, i na to što njihove porodice vode rat:

- Moram da kažem da se Maja nasmejala sebi u životu, ne mislim da je ona mislila na mene, ali moram da kažem da Asmin i Aneli moraju preko suda da reše neke stvari, a sve ostalo da li će supuštati loptu je samo plus. Smatram da ona ne mora da stalno da bude u vezi, ne treba da živi odmah sa nekim, ona ako je normalna devojka, treba sama da živi, ali u njihovom odnosu pobeđuje pametniji i osoba koja popust, ali ako drugi ne popusti bar malo, tu nastaje haos. Moram da kažem da se vidi da je Asmin supustio loptu, jer je ona majka njegovog deteta, ne smeju više da se blamiraju i oni to treba da znaju. - rekao je Janjuš.

- Ja se jesam nasmejala, jer mi tako sve ovo zvuči. Primetili smo svi kada slušamo njih sa strane, je ono čemu oni treba da teže, jer imaju dete, ja se slažem da treba da se spusti lopta, ali teorija je jedno, a praksa drugo. Oni nama nisu pokazali praksu, već nešto drugo, samo sukobe. Janjuš jeste u pravu za jednu stvar, njih dvoje treba da budu jedno drugo prioritet, i da ih ne zanimaju njihove porodice, smatram da će ovo jedan period biti ovako, ali sve će ići u krug, a što se tiče Janjuša, iskreno mislim da je Asmin mislio na njega. Janjuš pokazuje nemoć pa komentariše mene - rekla je Maja.

- Maja bi sve dala da se vi svađate ovde, ona je zlo od žene, ona samo to hoće - rekao je Janjuš Aneli i Asminu, pa se u celu priču umešao Uroš.

-Oni nisu našli rešenje za dete, za njihovo odnos, za porodice, već se samo svađaju - dodao je Uroš.

- Maja ne može da razume ovo što oni imaju problem oko deteta. Ne postoji nijedna osoba koja nije roditelj da to razume - dodao je Janjuš.

- Tvoja žena nije dala ikada nijednu izjavu, to je razlika, a oni su ovde iznosili najmorbidnije stvari, a Janjuš je rekao da ovde samo sud može da da rešenje, oni sami kroje svoje sudbine - dodala je Maja.

- Janjuš je u pravu, ona sada ovo komentariše, jer se zaljubila u Asmina, pa joj odgovara da se mi krvimo sada ovde, a Maja i Uroš gledaju samo nas, kao da su u bisokopu, mi smo im najbitniji, a Janjuš je u pravu za sve što je rekao za nju - dodala je Aneli.

- Budale jesu da ih ložiš, Janjuš nije iskren, on se sprda ovde jer nema nijedan problem, ali ima nedovršene emocije prema Aneli. - dodala je Maja.

- Maja je ovako kometnarisala da bi ispala da nije sujetna, a glupo je da ovde ljudi komentarišu odnos Aneli i Asmina jer nemaju dete - dodao je Dača.

- Maja gori unutra jer je ona odlepila za Asminom, oni će napolju sigurno biti zajedno - dodala je Aneli.

- Koga zanima šta će Maja Marinković da kaže, osoba koja pet godina ima sve bolesne odnose, a ja tvrdim da svako ko je roditelj bi ih posavetovao kao i ja što im govorim kako treba da se ponašaju zbog deteta. Ja kao roditelj to ne mogu da gledam - dodao je Janjuš.

- Poenta je u njihovom karakterima, danas smo pričali o porodicama, a njihove su preterano umešane u ovog, a Asmin je neko ko je privrženiji svojoj porodici, dok Aneli je neko koga boli ku*ac za svoju porodoci, u njenoj porodici su odnosi katastrofa. On je odmah rekao šta i kako, a nju boli ku*ac - rekao je Ivan.

- Kome ti pričaš o porodici, pa ti nemaš porodicu - dodala je Aneli.

- Moram da kažem da Aneli nema poverenje, jer smatra da će on da je sprda. Oni bi bili super, on hoće da spusti loptu, i ona je za to, ali mu ne veruje zbog onog posle hotela, a njegova porodica nije trebalo da kaže ono da ne podržavaju spuštanje loptu. Takođe, prirodno je da hoće da je zaštiti, pa majka je njegovog deteta - rekao je Bora.

Autor: N.B.