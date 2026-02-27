Uvidela skrivene namere! Evo šta je Anita zaključila nakon što je Anđelo skočio na nju za stolom (VIDEO)

Ne može da veruje!

Anita Stanojlović izašla je sa Lukom Vujovićem ispred kuće, te je tako počela da ogovara Anđela Rankovića, nakon svađe sa njim.

- Ja kažem da nije istina, on skače na mene. On produbljuje i želi da se svađa - rekla je Anita.

- Zato što se radi o njemu - rekao je Luka.

- Pa ali rekla sam da nije istina, a on produbljuje - rekla je Anita.

- Ti nikada nisi zamerila Đedoviću što je dobar sa njim, što bi on vodio vaše ratove, pa da se, naprimer, pomirite - rekao je Luka.

- Ja sam Đedoviću rekla kako stoje stvari, rekao mi je da kažem to što sam rekla, neka priča što hoće, ne zanima me - rekla je Anita.

- Dobro, vidiš da Viktor ćuti, neće svađu - rekao je Luka.

- Viktor zna da ja pričam istinu, zato i ćuti...Ja sam rekla da nema potrebe da nastavljam za ovu (Aneli), Maja me je osvetila - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić