AKTUELNO

Zadruga

Uvidela skrivene namere! Evo šta je Anita zaključila nakon što je Anđelo skočio na nju za stolom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da veruje!

Anita Stanojlović izašla je sa Lukom Vujovićem ispred kuće, te je tako počela da ogovara Anđela Rankovića, nakon svađe sa njim.

- Ja kažem da nije istina, on skače na mene. On produbljuje i želi da se svađa - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato što se radi o njemu - rekao je Luka.

- Pa ali rekla sam da nije istina, a on produbljuje - rekla je Anita.

- Ti nikada nisi zamerila Đedoviću što je dobar sa njim, što bi on vodio vaše ratove, pa da se, naprimer, pomirite - rekao je Luka.

- Ja sam Đedoviću rekla kako stoje stvari, rekao mi je da kažem to što sam rekla, neka priča što hoće, ne zanima me - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, vidiš da Viktor ćuti, neće svađu - rekao je Luka.

- Viktor zna da ja pričam istinu, zato i ćuti...Ja sam rekla da nema potrebe da nastavljam za ovu (Aneli), Maja me je osvetila - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Na kom je cvetu on?! Luka poručio za Aneli Ahmić 'crnu ružu', ona ostala šokirana (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ne zna šta ga je snašlo! Nemanju (26) 'pojela' trema, Desingerica ostao šokiran (VIDEO)

Zadruga

Tajne signale koje je pokazivao Sofiji, sad prebacio na Milicu! Đedović otkrio Veličkovićevoj šta joj je Bora poslao, ona šokirana (VIDEO)

Domaći

Njena mama je pljuvala... Anita udarila na Anđela preko Teodore Džehverović, on odmah skočio da odbrani svoju bivšu! (VIDEO)

Zadruga

MIĆA LEDOLOMAC! Robot Toša ne veruje svojim LASERIMA, Pržulj nesalomivi ga oborio s točkića! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA DOĐE SEBI! Anita PODIVLJALA zbog Slađinog ponašanja, smatra da NIJEDNOM nije stala na njenu stranu, već da samo drži Anđelovu! (VIDEO)