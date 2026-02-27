NAPOKON PRIZNAO: Evo od kada je Luka bacio oko na Anitu, sada je sve jasno (VIDEO)

Crno na belO!

Na narednom klipu koji je pušten prikazan je razgovor Anite Stanojlović i Luke Vujovića u kojem se Luka šali na Anitin račun kako je spavala sa njim posle dva dana veze.

- Kod nas je mesec dana trajalo peckanje, simpatije, ja sam dolazio u kuću da je vidim, da se smejemo. Moram da kažem da su tada Aneli i Asmin bili u izolaciji, tada je njima trajala dve nedelje, a meni nije bila prirodna reakcija jer me nije zanimalo, smeškao sam se sa Anitom, a jedino je Terza govorio istinu, da se oni smeškaju - rekao je Luka.

- On je sada sve potvrdio, a mene su predstavljali kao ludaču, pravio je lažne frke, a sve je radio za Anitu, što smo mi i znali, samo što je on sada priznao sve - govorila je Aneli.

- Ja sve moram da kažem, ovo je moj odgovor na ono što je ona radila sa Janjušem i Anđelom - dodao je Luka.

- Ovo je sada spinovanje priče, on je zavšrio sa devojkom koju je zapratio na žurci na kraju Elite 8, on je mene do ludila dovodio, a sve je počelo kada je Anita ušla, tada su već počeli da flertuju - dodala je Aneli.

- Nije ovo prvo priznanje, mi o ovome pričamo jako dugo. Priznao je da sam mu se svidela kada sam ušla, na žurki mi nije pisao, ali ovo spinovanje priče je smešno. Videla sam šta je Aneli radila Luki sa Janjušem - rekla je Anita.

- Aneli je priznala da je to radila namerno - govorio je Anđelo.

- Meni samo nije jasno što on mene gleda i dalje - dodala je Anita.

- Ja kažem, ono što je bilo kada smo se Aneli i ja gledali na žurki, ona je tada i sama rekla da se inati, a da je to bilo pravo, mi bismo bili do sada zajedno. Ona se tada inatila, a sve ono što je Luka pričao je namšteno, koiliko se sećam on je i plakao kada je bila izolacija, govorio si da ne možeš da veruješ šta mu je radila, a maločas kaže da je njemu sve išlo u korist, jer mu se Anita svidal od njenog ulaska. - dodao je Anđelo.

- Ja iskreno mislim da se Luka sada dodvoreva Aniti, on je šampion na sve načine zna da opravda sve. Kako sada Anita reaguje, kada zna da je on gledao nju dok je bio sa Aneli - dodao je Mića.

- Anita on je toliki Folirant - rekla je Ivan.

- Ja mu verujhem, a to je najvažnije - rekla jeAnita-

Autor: N.B.