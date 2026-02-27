PRATI I KAD JE U PMS-u: Asmin ne odustaje od Maje, ponovo joj stavio do znanja da je želi za devojku (VIDEO)

Au!

Maja Marinković, Uroš Stanić i Asmin Durdžić su razgovarali u pušionici, a tom prlikom je Asmin šokirao Maju kada joj je rekao da ulazi u Pmesu

- Asmin je rekao da se je*eš za pare u Budvi - rekao je Uroš,

- Sram te bilo, ja sam uvek bila džek - govorila je Maja.

- Ja to nisam rekao - dodao je Asmin,

- Jesi jesi, znamo mi - dodala je Maja.

- Majo jesi ti u PMS-u? - upitao je ASmin,

- Jesam, treba 4. marta da dobijem - rekla je Maja.,

- Majo čim uđeš sa njim u vezu, ne obraćaj mi se - dodao je Uroš.

- Pa neću ući,. ne treba mi to - govorila je Maja.

- Ja nisam dečko za kombinaciju, sa mnom Majo možeš samo u ozbiljnu vezu - rekao je Asmin.

- Majo ja sam u Stanijinom taboru - rekao je Uroš.

- I ja sam - dodala je Maja.

- Bićemo mi u vezu - govorio je Asmin.

- Nemoj ti sa mnom praviti klipove - dodala je Maja i napustila Pušionicu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.