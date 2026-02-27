PRATI I KAD JE U PMS-u: Asmin ne odustaje od Maje, ponovo joj stavio do znanja da je želi za devojku (VIDEO)

Au!
Maja Marinković, Uroš Stanić i Asmin Durdžić su razgovarali u pušionici, a tom prlikom je Asmin šokirao Maju kada joj je rekao da ulazi u Pmesu
- Asmin je rekao da se je*eš za pare u Budvi - rekao je Uroš,
- Sram te bilo, ja sam uvek bila džek - govorila je Maja.
- Ja to nisam rekao - dodao je Asmin,
- Jesi jesi, znamo mi - dodala je Maja.
- Majo jesi ti u PMS-u? - upitao je ASmin,
- Jesam, treba 4. marta da dobijem - rekla je Maja.,
- Majo čim uđeš sa njim u vezu, ne obraćaj mi se - dodao je Uroš.
- Pa neću ući,. ne treba mi to - govorila je Maja.
- Ja nisam dečko za kombinaciju, sa mnom Majo možeš samo u ozbiljnu vezu - rekao je Asmin.
- Majo ja sam u Stanijinom taboru - rekao je Uroš.
- I ja sam - dodala je Maja.
- Bićemo mi u vezu - govorio je Asmin.
- Nemoj ti sa mnom praviti klipove - dodala je Maja i napustila Pušionicu.
Autor: N.B.