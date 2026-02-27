AKTUELNO

Zadruga

Svi na Pink: Milan Milošević stigao u Elitu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Pratite na TV Pink!

Sinoćna emisija "Gledanje snimaka" pomerila je sve granice i izazvala lavinu reakcija, kako u Beloj kući, tako i van iste, a sada je došlo vreme za nastavak. Milan Milošević ušetao je u Belu kuću i okupio učesnike Elite, a zbog današnjih klipova mnogima neće biti dobro.

Foto: Pink.rs

Tokom prethodne nedelje se mnogo toga izdešavalo, svađe, raskidi, ali i pomirenja, a sada je vreme da učesnici saznaju šta su im cimeri pričali ili radili iza leđa. Mnoge će istine i tajne izaći na videlo baš sada, zbog čega će se međuljudski odnosi u kući promeniti, kao i sam tok rijalitija.

Svi odmah na Pink, počinje nastavak sinoćne emisije "Gledanje snimaka", saznajte kako će učesnici reagovati kada se budu suočili sa svojim najgorim noćnim morama!

Autor: N.Panić

