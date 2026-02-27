Sara Stojanović na teškim mukama: Janjuš počeo da je sprda, ona jedva izdržava da se ne zaljubi opet! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš zagrlio je Saru Stojanović i počeo da je grli i priča joj bajke, a po njenom ponašanju može se zaključiti da se ona ponovo zaljubljuje po svemu sudeći.

- Srce moje omiljeno, kako si mi slatka - rekao je Janjuš.

- Ja došla zbog tebe u Ulcinj sa drugaricom - rekla je Sara.

- Bila si luda, pravila si greške... - rekao je Janjuš.

- Sad sam super, najbolji rijaliti - rekla je Sara.

- Nemoj ništa sad da baksuziramo nešto - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić