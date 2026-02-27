AKTUELNO

Zadruga

Sara Stojanović na teškim mukama: Janjuš počeo da je sprda, ona jedva izdržava da se ne zaljubi opet! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Marko Janjušević Janjuš zagrlio je Saru Stojanović i počeo da je grli i priča joj bajke, a po njenom ponašanju može se zaključiti da se ona ponovo zaljubljuje po svemu sudeći.

pročitajte još

Tenzija se ne smiruje: Anastasija se obrušila na Terzu, pa aktivirala vređalicu Bore Santane! (VIDEO)

- Srce moje omiljeno, kako si mi slatka - rekao je Janjuš.

- Ja došla zbog tebe u Ulcinj sa drugaricom - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bila si luda, pravila si greške... - rekao je Janjuš.

- Sad sam super, najbolji rijaliti - rekla je Sara.

pročitajte još

Neviđeni haos u Eliti: Terza i Dušica brutalno zaratili, žestoke prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

- Nemoj ništa sad da baksuziramo nešto - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Kristijanov i Pecin kviz znanja: Marko na teškim mukama, ne zna šta ga snašlo! (VIDEO)

Zadruga

'PAMETNIJI SAM OD NIKOLE TESLE, IMAM KOEFICIJENT INTELIGENCIJE TRISTA!' Uroš i Janjuš u URNEBESNOM razgovoru, Stanić smatra da je GENIJALAC do sada je

Zadruga

Biće karambol kad se vratiš u kuću: Stanislav ne prestaje da sprda Mioni, ona kipti od besa zbog njegovih provokacija! (VIDEO)

Domaći

Čudan je, ceo dan šeta krugove: Kačavendu i dalje niko ne može da ubedi da Janjuš nije odlepio za njom, ali je više ne zanima! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je totalni šou! Sara Stojanović videla zmiju u veceu, pa istrčala kao furija: Jao Janjuše... (VIDEO)

Zadruga

Ovo nema ni u komedijama: Luka priznao da se pokajao što je Aneli vređao Noru, pa najavio da će uskoro opet! (VIDEO)