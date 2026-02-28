Zaboravio šta je nekad govorio! Luka zauzeo Asminovu stranu, na sve načine pokušao da uzdigne njegovo roditeljstvo! (VIDEO)

Aneli pobesnela na Lukine reči!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi dao svoj sud o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Zašto misliš da Asmin ponovo navlači Aneli? - pitao je Darko.

- Ja sam to rekao kad je dopustio da opet legne pored njega. U glavi mi je da je rekao da će je opet za mesec dana navući, kad mu se ona stvar bude digla, a s druga strane je ta žal i jako tužna scena za rođendan. Nije se dičio time, nisu bili presrećni ni jedno ni drugo, već se pokazala žal. On je rekao da je svestan da ispada donji, ali da nema izbora u situacijama kad se svađa i vređa - rekao je Luka.

- Je l' vidiš tugu što nije sa ćerkom? - pitao je Darko.

- Ja verujem i znam mnogo primera napolju gde otac ne želi da vidi dete, a majka opet s druge strane zove da on vidi dete. Verujem da želi da vidi dete! Bilo je perioda kad su dobri bili i kad je hteo sa ćerkom da proslavi rođendan. Koji je sad razlog da ne vidi dete? Pre je govorila da ja ne dozvoljavam... On je rekao da će da ide na sud da se bori da vidi dete, a ne da joj oduzme. Nemoguće je da ona ima onakav prebačaj kad je čula da Sita želi da se iseli iz države - rekao je Luka.

- Kakve veze ima moja porodica? Puštam vas da vam se ljudi smeju - rekla je Aneli.

- Ona govori da sam lošeg stava jer želim da oboje budu roditelji. Aneli je rekla da je njegova sramota i blam ako me iskoristio zbog deteta... Ona je isključivo radi interesa. Trebala je da kaže da hoće, pa da vidi da li će on za mesec dana da krene. Ispao bi najveći gospodin da se nikad nisi oglasio i da nikad nisi rekao nijednu ružnu reč za majku svog deteta - rekao je Luka.

- Ja mu ne verujem i ne želim ovde, napolju ću videti. Ako bude trebalo napolju biću - rekla je Aneli.

- Ne daj Bože da je moja bivša žena u koži Aneli, a još više ne daj Bože da sam ja u Asminovoj. Kad Aneli oprosti sebi moći će da oprosti i ocu svog deteta. Sutra će ona njemu da prebaci i što hoće dete da uzme u subotu, a ne u petak. Najradije bih rekao da je ona polupana u glavi. Ona ne zna šta želi i hoće. Ne zna da li hoće u desetku - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić