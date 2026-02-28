AKTUELNO

Zadruga

SA MESTA SPLAČINA! Kačavenda i Dača dobili RADIO EMISIJU, ovo ne smete propustiti, svi odmah na Pink! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će biti zanimljivo!

Veliki šef je danas obavestio učesnike Elite da su Dača Virijević i Milena Kačavenda dobili radio emisiju, koja danas ima premijeru.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena i Dača su izrazili da dobiju svoju radio emisiju, pa je sada vreme da počne prvo izdanje njihove radio emisije. Osim na TV Pink emisija će biti emotivana i na Pink radiju, nadamo se da će svi ostali slušati novo izdanje Dačine i Milenine emisije - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihova emisije će se zvati "Sa mesta splačina".

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

