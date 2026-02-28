AKTUELNO

Idi nađi dete, smrade jedan! Asmin nije siguran koliko mu sin ima godina, Aneli iznela nove škakljive detalje iz njihove veze pre rijalitija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić gostovali su danas u radiju kod Milene Kačavende i Dače Virijevića, pa su spomenuli i njegovog sina Samuela.

- Pokazivao mi je slike, pisali su mu da li mu fali Samuel. Išli smo da kupimo stvari za Noru, on je bio tužan, ja sam ga pitala šta je bilo on je rekao: "Razmišljam da li Samuel sad ima jaknu". Rekla sam ti da ideš da nađeš dete, marš smrade jedan - pričala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka se oglasi mama od Samuela, nek se oglasi on ima 18, 19 godina - naveo je Asmin.

- Nema toliko. Pokazivao mi je njegove slike, on nema empatije prema Nori, samo me zvao da vidi Noru a samo je proveravao gde sam ja. Pravio mi ljubomorne scene, govorio da se raspadam od s*de, a pet dana pre Elite se prestao javljati, bežao po Crnoj Gori, zbog dugova ga hvatali - rekla je Ahmićka.

- Ona je spremna da ide na psihijatriju, dve i po, tri godine, da se lečiš. Mene ne zanima bilo kakva komunkacije sa tobom, ja sa tobom kad komuniciram hoću samo da te dignem. Ti me ne zanimaš, Nora me zanima. Ja ih ljubavi prema Nori treba da prihvatim tvog budućeg mušakraca, tako i ti treba da uradiš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti misliš da ja tebe volim dečko, pitam te iskreno - pitala je Aneli.

- Ne mislim - rekao je Durdžić.

- Ja tebe ne volim, volim naše dete, shvati, ti to potenciraš - rekla je Aneli.

Autor: R.L.

