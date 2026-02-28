Zlata Petrović van sebe nakon Mikijevih tvrdnji da je mlađeg sina Peju zbog kocke gurnula u rijaliti: Kada sam ga čula šta priča...

Folk pevačica Zlata Petrović oglasila se za Pink.rs nakon što je njen stariji sin Miki Dudić u "Eliti" ispričao da je prošle godine mlađeg sina Jovana Pejića Peju poslala u rijaliti da bi ga iščupala iz kandži poroka, tačnije kocke.

Kada smo je pozvali nije krila da joj je neprijatno zbog svega što je njen stariji sin ispričao u Pinkovom u rijalitiju.

- Vidim da je nešto to pričao, pa posle... Ne znam da li su mu ljudi neki napunili glavu, to su dezinformacije koje nemaju veze sa vezom. Kontradiktoran je bio, pričao je nešto, poslato mi je, pa sam gledala... A posle je pričao nešto drugo - počela je priču Zlata, koja demantuje spekulacije, ali i tvrdnje starijeg sina, da njen mlađi sin Jovan ima problem sa kockom.

- To nema veze sa Jovanom. On je par puta odigrao tiket, kao i svi ljudi, smešno nešto. Ja znam za to, ali ovo su gluposti. Jovan je hteo u rijaliti, ja sam ga samo podržala, kakva crna kocka i gluposti. To su moja deca i sinovi, dok živim na ovom svetu sve i da su najgori, ja sam uz njih. Dva oka, dva moja sina... Kada sam videla to prvi put, bilo mi je... Pitala sam se da li ja dobro čujem. Verovatno je i on sluđen, to su dezinformacije koje veze s vezom nemaju. On nema pojma šta se napolju dešava, on misli ko zna šta da je napolju. Zna gde je ušao, da je to rijaliti, informacije ovakve i onakve... Bezveze, stvarno - kaže Zlata.

- Oni su moji sinovi, volim ih najviše na svetu i nikada ih neću razlikovati. U životu se niko ne voli kao njih dvojica i nikada ne bih dozvolila da bude drugačije - zaključila je ona.

Na kraju, osvrnula se i na priče o deobi imovine, o čemu se takođe spekuliše.

- Još uvek nisam planirala da umrem, nema još šta da se deli, niti priče o tome. Sve je to njihovo, zajedničko - rekla je Zlata za Pink.rs.

Autor: D. T.