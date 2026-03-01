Bora Santane pravi rusvaj u cik zore: Ponovo zaratio sa Matorom, obezbežđenje ima pune ruke posla! (VIDEO)

Drama!

Nakon emisije "Nominacije" došlo je do žestokog sukoba između Bore Santane i Jovane Tomić Matore, zbog čega je u jednom trenutku reagovalo obezbeđenje.

- Batali bre. Po čemu si bolesna mater ti bolesnu j*bem - rekao je Boru.

- J*bem ja tebi mater, geju jedan raspali. J*bem te u usta smrdljiva. On će klošar da se dere na mene - vikala je Matora.

- Mrš mamu ti mrtvu j*bem. Ti samo kuneš majke ti ga nabijem - dodao je Santana.

- Tvoj otac plače zbog tebe - umešala se Dragana.

U jednom trenutku umešala se Tanja Boginja, a Bora ju je pljunuo u lice.

- Koga ćeš da pljuješ? Ja ću da te izbacim - vikala je Boginja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić