Bora Santane pravi rusvaj u cik zore: Ponovo zaratio sa Matorom, obezbežđenje ima pune ruke posla! (VIDEO)

Drama!
Nakon emisije "Nominacije" došlo je do žestokog sukoba između Bore Santane i Jovane Tomić Matore, zbog čega je u jednom trenutku reagovalo obezbeđenje.
- Batali bre. Po čemu si bolesna mater ti bolesnu j*bem - rekao je Boru.
- J*bem ja tebi mater, geju jedan raspali. J*bem te u usta smrdljiva. On će klošar da se dere na mene - vikala je Matora.
- Mrš mamu ti mrtvu j*bem. Ti samo kuneš majke ti ga nabijem - dodao je Santana.
- Tvoj otac plače zbog tebe - umešala se Dragana.
U jednom trenutku umešala se Tanja Boginja, a Bora ju je pljunuo u lice.
- Koga ćeš da pljuješ? Ja ću da te izbacim - vikala je Boginja.
Autor: A. Nikolić