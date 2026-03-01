AKTUELNO

Zadruga

ONA DA ME PLJUJE I ŠALJE POKLONE, TO MI NE TREBA: Teodora ne želi ni da čuje za Bebičinu mamu, on pokazao da je spreman da okrene leđa porodici kako bi joj se DODVORIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Po svaku cenu želi da bude pored nje!

Teodora Delić razgovarala je o njenom rođendanu koji se približava, te je istakla da ne želi da joj njegova porodica šalje poklone.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogla bi moja mama da ti pošalje pršutu za rođendan - rekao je Bebica.

- Ne zanima me tvoja majka. Za moj rođendan apsolutno ništa ne mora da mi pošalje. Ona da me pljuje i da mi šalje poklone, to mi ne treba - rekla je Teodora.

- Za to si u pravu. Nije to lepo što je pričala takve stvari. Da, razumem te - kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NADAM SE DA ME SIN NIJE UPIŠKIO: Marija Šerifović pravo iz aviona na nastup Jovane Pajić! Ovo nikako nije mogla da propusti

Zadruga

NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG! Janjuš došao da vidi kako je Aneli, iako mu je DANAS težak dan, i dalje BRINE O NJOJ! (VIDEO)

Domaći

Uhvatio ju je za ruku i smirivao da ne pravi scene... Melina Džinović u dramu oko skupocene tašnice umešala bogatog verenika, HAOS U MONAKU se nastavl

Zadruga

Daleko joj lepa kuća: Janjuš odrukao Aneli i preneo Luki šta je jutros radila, on više ne želi ni ime da joj čuje! (VIDEO)

Zadruga

Ne odustaje: Ivan otkrio Sari kako da se opere od svega, ona ni da čuje! (VIDEO)

Domaći

PINK.RS U POSEDU TELEFONSKOG RAZGOVORA ASMINA I SITE! Durdžić tražio da vidi Noru, pa poručio: Ako Jasna i Aneli imaju paranoje da ću oteti dete, neka