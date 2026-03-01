Po svaku cenu želi da bude pored nje!
Teodora Delić razgovarala je o njenom rođendanu koji se približava, te je istakla da ne želi da joj njegova porodica šalje poklone.
- Mogla bi moja mama da ti pošalje pršutu za rođendan - rekao je Bebica.
- Ne zanima me tvoja majka. Za moj rođendan apsolutno ništa ne mora da mi pošalje. Ona da me pljuje i da mi šalje poklone, to mi ne treba - rekla je Teodora.
- Za to si u pravu. Nije to lepo što je pričala takve stvari. Da, razumem te - kazao je Bebica.
Autor: S.Z.