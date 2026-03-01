ONA DA ME PLJUJE I ŠALJE POKLONE, TO MI NE TREBA: Teodora ne želi ni da čuje za Bebičinu mamu, on pokazao da je spreman da okrene leđa porodici kako bi joj se DODVORIO! (VIDEO)

Po svaku cenu želi da bude pored nje!

Teodora Delić razgovarala je o njenom rođendanu koji se približava, te je istakla da ne želi da joj njegova porodica šalje poklone.

- Mogla bi moja mama da ti pošalje pršutu za rođendan - rekao je Bebica.

- Ne zanima me tvoja majka. Za moj rođendan apsolutno ništa ne mora da mi pošalje. Ona da me pljuje i da mi šalje poklone, to mi ne treba - rekla je Teodora.

- Za to si u pravu. Nije to lepo što je pričala takve stvari. Da, razumem te - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.