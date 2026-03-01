AKTUELNO

TRENUTAK KOJI SU SVI ČEKALI: Teodora i Filip doneli odluku da li će spavati u ISTOM KREVETU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bebica joj je ipak uterao strah u kosti?!

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su u hotelu, te su se dogovorili da spavaju u razdvojenim krevetima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta li komentarišu Ivan i Uroš? Valjda će ih Bebica iskulirati - rekla je Teodora.

- Za pola sata možeo da spavamo - kazao je Filip.

- Da li ćeš ti spavati u dnevnoj, ili ja? - upitala je Teodora.

- Ja ću u dnevnoj - istakao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej, ja ću da spavam onda u spavaćoj sobi. Ovaj krevet u spavaćoj sobi je veoma udoban. Kupatilo je baš dobro - rekla je Teodora.

- Da, jeste - rekla je Teodora.

- Idi ke*aj, slobodno - rekao je Filip.

- Ne ke*a mi se - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

