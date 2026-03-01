TRENUTAK KOJI SU SVI ČEKALI: Teodora i Filip doneli odluku da li će spavati u ISTOM KREVETU! (VIDEO)

Bebica joj je ipak uterao strah u kosti?!
Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su u hotelu, te su se dogovorili da spavaju u razdvojenim krevetima.
- Šta li komentarišu Ivan i Uroš? Valjda će ih Bebica iskulirati - rekla je Teodora.
- Za pola sata možeo da spavamo - kazao je Filip.
- Da li ćeš ti spavati u dnevnoj, ili ja? - upitala je Teodora.
- Ja ću u dnevnoj - istakao je Filip.
- Okej, ja ću da spavam onda u spavaćoj sobi. Ovaj krevet u spavaćoj sobi je veoma udoban. Kupatilo je baš dobro - rekla je Teodora.
- Da, jeste - rekla je Teodora.
- Idi ke*aj, slobodno - rekao je Filip.
- Ne ke*a mi se - rekla je Teodora.
Autor: S.Z.