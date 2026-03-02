AKTUELNO

Nikad u životu to nisam doživeo: Filip iznenadio Teodoru pitanjem, ona ima osećaj da se poznaju iz prošlog života (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Da li ti je čudno što imamo ove periode da pričamo, pa onda ne pričamo? Ja nikad u životu to nisam doživeo - pitao je Filip.

- Isto. Čudno mi je, kako nije. Koji je tvoj najveći strah? - pitala je Teodora.

- Smrti. Nije da se plašim, ali mi je trip da mislim o tome. Plašim se i visine, ali ne znam kako jer se kao klinac toga nisam plašio - rekao je Đukić.

- Ja mislim da nije ništa i da se nastavlja u drugom telu. Neke kao da sam već upoznala, videla - rekla je ona.

- Kao da se duše prepoznaju - dodao je Đukić.

- Mislim da to nije pobožno - rekla je Teodora.

- Rekla si da ti se desilo kao da nekoga poznaješ, sa kim? - p itao je on.

- Meni se to desilo sa tobom, pa ja sam ti to rekla i izolaciju. Desilo mi se to i sa Enom, uvek smo se poklapale i smejale. Ja sa Aneli imam to nešto čudno i kad se pogledamo znamo šta mislimo i ne moramo ništa da kažemo - govorila je Teodora.

- Možda se mi ovde istripujemo jer smo zatvoreni - rekao je Đukić.

- Ne verujem, to ne može da se istripuje - dodala je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

