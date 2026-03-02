Nikad u životu to nisam doživeo: Filip iznenadio Teodoru pitanjem, ona ima osećaj da se poznaju iz prošlog života (VIDEO)

Ovo nije očekivala!
Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.
- Da li ti je čudno što imamo ove periode da pričamo, pa onda ne pričamo? Ja nikad u životu to nisam doživeo - pitao je Filip.
- Isto. Čudno mi je, kako nije. Koji je tvoj najveći strah? - pitala je Teodora.
- Smrti. Nije da se plašim, ali mi je trip da mislim o tome. Plašim se i visine, ali ne znam kako jer se kao klinac toga nisam plašio - rekao je Đukić.
- Ja mislim da nije ništa i da se nastavlja u drugom telu. Neke kao da sam već upoznala, videla - rekla je ona.
- Kao da se duše prepoznaju - dodao je Đukić.
- Mislim da to nije pobožno - rekla je Teodora.
- Rekla si da ti se desilo kao da nekoga poznaješ, sa kim? - p itao je on.
- Meni se to desilo sa tobom, pa ja sam ti to rekla i izolaciju. Desilo mi se to i sa Enom, uvek smo se poklapale i smejale. Ja sa Aneli imam to nešto čudno i kad se pogledamo znamo šta mislimo i ne moramo ništa da kažemo - govorila je Teodora.
- Možda se mi ovde istripujemo jer smo zatvoreni - rekao je Đukić.
- Ne verujem, to ne može da se istripuje - dodala je ona.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić