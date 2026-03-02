REŠIO DA MU POMOGNE: Uroš sve vreme kraj Bore nakon haosa sa Anastasijom, stavio mu do znanja šta želi od njega (VIDEO)

Šok!

Nakon haosa koji je imao sa Anastasijom Brčić, Bora Santana je razgovarao u rehabilitaciji sa Urošem Stanićem koji ga je sve vreme smirivao.

- Je l možeš da se zaustaviš, šta bacaš stvari devojci, vrati se u normalu - rekao je Uroš.

- Ona je meni prva pobacala stvari - rekao je Bora.

- Distanciraj se od nje, ali vidimo svi šta ti radiš, ne možeš bez nje - dodao je Uroš.

- Mogu bez nje, ja sam je izbacio iz rehaba i dokazao sam da ona juri mene, ne ja nju - dodao je Bora.

- Ne primećuješ je više - govorio je Uroš.

- Ne primećujem, ni tebe, ni nju - dodao je Bora.

- Kakva bre distanca od mene, ne može tako, kontroliši se, komentariši i to je to - govorio je Uroš.

- Mogu ja da se sredim, ostavi me, mene ne zanimaju priče sa tobom, nisam gej, ja tebe gledam kao dečaka, druga. Znam ja šta ti sada radiš, ne želim da se prave priče - govorio je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.