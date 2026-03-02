Haos u Šimanovcima: Mića i Jovana oči u oči brutalno zaratili, leti perje na sve strane!

Uvrede samo pljušte!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Jovani Mitić.

- Jovana, ušla si na ova vrata kao obrazovana devojka puna iskustva i sve si imala u svojim rukama, ali si se najstrašnije ponizila. Rekla si mi da će mi Milan j*bati ćerku, a ja bih te pitao: ''Da li će ti Milan svrš*ti po faci?''. Ti si njega mazila i češkala, gurala si mu glavu između nogu - rekao je Mića.

- O mojoj časti ne možete da pričate vi koji je nemate. Zvali ste me k*rvom, a nisam to. Ja nisam ničiji poltron ili p*čka, sve te etikete ste mi lepili. Lepi Mića je branio Asmina u svađi sa mnom - rekla je Jovana.

- Ja nikada nisam branio Asmina. Ti si lažov - rekao je Mića.

- Nikada mi nisi dao priliku, a na 90 stepeni pereš k*rve ovde. Gospodine Pržulj, ova devojčica sa sela tebi nikad neće biti dobra - rekla je Jovana.

- Vređala si svima decu i sve što postoji, a onda glumiš žrtvu. Jovanu Rajiću si jahala na ramenima - rekao je Mića.

- Ovo je teren za lešinare, a Mića pere čoveka koji je hteo da me kolje zbog tri paštete - rekla je Jovana.

- Rešavaj svoje probleme, a ja ću reći jasno i glasno: ''Ko te j*be'' - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić