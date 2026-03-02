AKTUELNO

Naziva nas k*rvama da ugodi toj narkomanki: Baba Grofica bljuje vatru nakon javnih optužbi unuka Neria, evo šta kaže o ŽESTOKOM RATU AHMIĆA u Eliti

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tokom današnje podele budžeta u "Eliti" došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i njenog nećaka Neria Ružanjija, a u žestoku svađu bila je, očekivano, umešana i njegova nevenčana supruga Hana Duvnjak.

Između tetke i sestrića pale su teške reči, uvrede i psovke, a zbog njihove svađe moralo je čak i obezbeđenje da reaguje. Sve to u direktnom prenosu na Pinku pratila je Jasmina Ahmić Grofica, Anelina majka i Neriova baka, koja ne krije da je uzrujana zbog svađe članova svoje porodice.

Ovakvog Neria do sada niste videli: Doživeo pomračenje i bez milosti zgazio Aneli, ona poludela i pljunula Hanu! (VIDEO)

Očekivano, najpre je žestoko izvređala Hanu, Neriovu suprugu, koja im je podarila praunuku.

- Nerio živi pod pritiskom žene koja je imala seks u osmom mesecu trudnoće sa gospodinom Božom u dogi pozi, ali neću o detaljima zbog Ramazana - počela je priču Grofica, koja je potom progovorila o Aneli i Neriu.

Foto: RED TV Printscreen, TV Pink Printscreen

- Šta može Aneli, bori se, brine se o njemu da mu sve šta može da, a on nas danas naziva k*rvama da ugodi narkomanki! To nije Nerio, ali eto volimo ga, opraštamo mu sve i ubuduće šta bude lajao na nas... Sutra mu je rođendan, stiže od mene šta treba, život moj, a moja Aneli pati tamo i patiće do leta i onda kući Nori, a Neriju p*čka materina - u svom stilu poručila je Grofica za Pink.rs

Od njih je mogao da nauči da prenosi kofere i da krade: Hana Duvnjak urnisala Ahmiće, ne štedi reči: Grofica se pravi da je umetnik, a Edita mi je SEK

