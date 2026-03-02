Anitu više ne prepoznajem! Tamara PR zgrožena njenom vezom sa Lukom: Doživljavamo ozbiljne stresove!

AKTUELNO

Anita Stanojlović i Luka Vujović jutro su proveli u višesatnoj žestokoj svađi posle koje je usledilo tiho pomirenje i glasan, divljački seks, koji ne prestaje da se komentariše na društvenim mrežama.

Zbog novonastale situacije u Beloj kući kontaktirali smo Tamaru Radoman, njenu najbolju prijateljicu i PR-a, koja je u šoku zbog svega što se dešava.

- Najradije bih na sve rekla da nemam komentar, ali s obzirom na to da to nije moguće, evo prokomentarisaću. Mislim da im je veza jako toksična i, po mom načinu razmišljanja, ne baš normalna. Slabo pratim sve to, iz razloga što zaista ne mogu da se nerviram oko stvari na koje od spolja nikako ne mogu da utičem, ali bez obzira na to što ne pratim, ljudi mi pišu i šalju svašta - počinje priču Tamara, koja se osvrnula na Luku Vujovića i pričama da on Anitu okreće protiv nje.

- Luka mene ne poznaje. Kada me bude upoznao, i ako me bude upoznao, tada ću moći da mu zamerim ili ne zamerim spominjanje mene u njihovim svađama. Na sve ovo što dolazi do mene mogu samo da kažem, i odgovorno tvrdim, da ne prepoznajem Anitu koju sam ispratila u rijaliti. Od devojke pune života i obećanja, pretvorila se u bledu senku sebe i mnogo mi je žao zbog toga - iskrena je Tamara.

- Šta se sa njom dešava i šta je duboko unutar nje muči, ja ne znam, ali primećujem veliko nezadovoljstvo kod nje. Mislim da nije bila dovoljno spremna za rijaliti, koliko god je pričala da jeste. Ipak je napravila malo dužu pauzu i totalno se odvikla od tog načina života. Iskreno, ja sam stava da nikada nije trebalo ni da ulazi. Jer meni, kao i njenoj porodici, najbitnije je njeno psihičko stanje i zdravlje i samo želimo da izađe napolje normalna, svom detetu. A svaki dan do nas dolazi neka nova situacija zbog koje doživljavamo ozbiljne stresove.

