Ahmićke se čupati kosu s glave! Stižu nove tužbe za Aneli, Situ i Groficu: Meni nećete sprovoditi teror!

Aneli Ahmić danas je žestoko zaratila sa nećakom Neriom Ružanjijem i njegovom nevenčanom suprugom Hanom Duvnjak, a sada se tim povodom oglasila njena majka Jelena, koju je Ahmićeva više puta pomenula u svađi.

Aneli je danas pljunula Hanu, a potom nju i njenu majku optužila da su teške narkomanke, o čemu je Jelena, Hanina majka, sada govorila za Pink.rs.

- Anelii naziva nekoga narkomankom, a svi vidimo njeno ponašanje i znamo njenu prošlost. Ja je znam možda i bolje od vas jer neke stvari nisu izašle u javnost, a i viđala sam je po gradu, tako da ona nema prava nikome ništa da prigovara - počela je priču Hanina majka.

- Što se mene tiče, dok one pričaju da sam na heroinu, ja imam nalaz sa Instituta koji potvrđuje da sam negativna na sve droge. One mogu da pričaju šta žele, ali ja sam spremna na sva moguća testiranja u svako doba dana i noći. Za razliku od njih, ja ne živim od širokih narodnih masa, 'giftova' i fanova, pa nemam potrebu da se bilo kome dokazujem. Mislim, mene naziva narkomankom žena koja se ne moze zabavljati ako ne povuce?! Njena majka kaže da je to normalno danas, da mladi malo potegnu? I takvi mene nazivaju narkomankom i moje dete? N kruže moji snimci gde ja tražim drogu nigde, već njeni, ne pijem ja blokatore, nego Aneli, tako da kod nas se kaže:"Nije bitno šta je rečeno nego ko je rekao", a kad to dodđ od zene koja priznaje da šmrče i da je koristila droge, šta da kažem.

Kako nam je objasnila, pravdu će potražiti na sudu, a tužiće sve članice porodice Ahmić koje su je javno klevetale.

- A ove danas pretnje, žena iz svoje nemoći javno preti ubistvom, pa zanima me hoće li ona doći da nas ubije ili će i nas da namesti kao onog mladića koji je izgubio život radi nje? I pod time "sve" da li je misla na Ariju, jer Arija je svi, tako da mislim da to neće moći jer kad izađe zanima me hoće li imati hrabrosti stati iza svojih reči, jer ja nisam oni dole da se bojim ili nešto tako. Lako je dole decu ugnjetavati i sprovoditi teror, ali sa mnom tako neće moći jer ja sam spremna za svoju ćerku i unuku dati život, ali isto tako i zaštititi ih. I da, tužiću je za sve, sve će morati dokazati na sudu, i ona i Sita i Grofica jer neke stvari su neoprostive, ne za mene, ja znam kakave su one osobe, već radi Hane i Arije. Zaštitiću svoju ćerku i unuku, pogotovo od takvih zlih žena - rekla je ona za Pink.rs.

