Šokantne informacije! Kačavenda otkrila šta se dešavalo ispod pokrivača Teodore i Bebice pre njenog odlaska u hotel (VIDEO)

Učesnicima popadale vilice!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odlazak Teodore Delić i Filipa Đukića u hotel, kao nagrada zbog "sudbinskih lisica".

- Čula sam kada je prokomentarisala: "šta ćeš ti sada da bežiš", ne znam šta je radio ispod pokrivača, ali je ona govorila: "radiš isto, zakleo si se da nećeš". Svašta, uništio je! Da li će ući u bazen, nagovarao je pola sata da skine bubicu i to je trajalo sat i po vremena dobrih. Skoncentrisala sam se na njihov razgovor. Ja sam preko puta, ja sam bez naprezanja slušala čitav razgovor, on je govorio: "ti ćeš se s njim smuvati" - rekla je Kačavenda.

- Aj ne laži krmačo matora - dobacio je Bebica.

- Sve je ovo govorio, ja sam to odmah rekla tog dana kada smo ustali - rekla je Milena.

- Kako ti deluju delovi ovi Igre istine - pitao je Milan.

- Ja ne mislim da se Filip plaši Bebice, sebe se plaši i čak je više puta istakao da ne želi da iskupi euro. Kao zenta se Bebice, boli ga ku*ac. Šta je trebao Filip da kaže za lisice?! On je slušao peračinu mozga Bebice. Ona je druga energija sa Filipom - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić