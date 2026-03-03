AKTUELNO

Zadruga

SVOJE NE ZNA, ALI TUĐE PROBLEME RADO REŠAVA! Teodora Delić izanalizirala sukob Hane, Aneli i Neria! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Robot Toša stigao je u Elitu, kako bi porazgovarao sa učesnicima, a odmah po ulasku, porazgovarao je sa Teodorom Delić i Dačom Virijevićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta radite? - upitao je Toša.

- Komentarisali smo Luku i Anitu - rekla je Teodora.

- Tošo, šta je bilo između Teodora i Filipa u hotelu? - upitao je Dača.

- Da li smo se ljubili samo, il' još nešto bilo je tamo? U hotelu gde se imena ne zapisuju - pevao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Danas je Neriov rođendan, Tošo - kazao je Dača.

- Smatram da je Hana jednim delom kriva za svađu Aneli i Neria. Sigurno je i Sita dosta grešila, ali Hana je plakala kada su se Aneli i on pomirili ono veče. Da je tako ostalo, Aneli bi mu danas išla na rođendan - kazala je Teodora.

- Aneli je ta koja krivi Hanu bez da ona i kaže nešto. Aneli je nju prva otkrivila za to što se Nerio svađa sa njom - kazao je Dača.

- Nerio je u ovoj situaciji najmanje kriv. Ne dopada mi se Hanino ponašanje u ovoj situaciji - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li mislite da će Aneli na kraj doći na rođendan? - upitao je Toša.

- Ne znam, iskreno. Moguće je da će doći samo da čestita i vidi ko mu je čestitao rođendan - kazala je Teodora.

- Ono pljuvanje, meni je to katastrofa - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

