SVOJE NE ZNA, ALI TUĐE PROBLEME RADO REŠAVA! Teodora Delić izanalizirala sukob Hane, Aneli i Neria! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Robot Toša stigao je u Elitu, kako bi porazgovarao sa učesnicima, a odmah po ulasku, porazgovarao je sa Teodorom Delić i Dačom Virijevićem.

- Šta radite? - upitao je Toša.

- Komentarisali smo Luku i Anitu - rekla je Teodora.

- Tošo, šta je bilo između Teodora i Filipa u hotelu? - upitao je Dača.

- Da li smo se ljubili samo, il' još nešto bilo je tamo? U hotelu gde se imena ne zapisuju - pevao je Toša.

- Danas je Neriov rođendan, Tošo - kazao je Dača.

- Smatram da je Hana jednim delom kriva za svađu Aneli i Neria. Sigurno je i Sita dosta grešila, ali Hana je plakala kada su se Aneli i on pomirili ono veče. Da je tako ostalo, Aneli bi mu danas išla na rođendan - kazala je Teodora.

- Aneli je ta koja krivi Hanu bez da ona i kaže nešto. Aneli je nju prva otkrivila za to što se Nerio svađa sa njom - kazao je Dača.

- Nerio je u ovoj situaciji najmanje kriv. Ne dopada mi se Hanino ponašanje u ovoj situaciji - rekla je Teodora.

- Da li mislite da će Aneli na kraj doći na rođendan? - upitao je Toša.

- Ne znam, iskreno. Moguće je da će doći samo da čestita i vidi ko mu je čestitao rođendan - kazala je Teodora.

- Ono pljuvanje, meni je to katastrofa - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.