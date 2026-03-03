Moraću da popijem lekove, skočio mi je pritisak: Neriovoj baki Nadici pozlilo nakon Sitinih laži: Dostavila i dokaz o uplati za ketering za unukov rođendan! DRAMA! (FOTO)

Tokom današnjeg dana, Nerio Ružanji, aktuelni učesnik "Elite 9", proslavio je svoj 22. rođendan, a glavna polemika na mrežama se povela oko toga ko je organizovao i platio ketering koji je unešen u rijaliti, kako bi Nerio proslavio rođendan onako kako i dolikuje.

Prema rečima Jelene, Hanine majke, Sita Ahmić, Neriova majka, kiti se tuđim perjem, s obzirom na to da iznosi u javnost da je ona platila sve i obezbedila, a ovim podovom ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Neriovom bakom, Nadalinom.

Majka Neriove izabranice, Hane Ružanji, Jelena, istakla je da su ketering organizovali i platili upravo Nerovi baka i deka sa očeve strane, te i da se Sita kiti tuđim perjem. Za portal Pink.rs oglasila se Neriova baka Nadalina, vidno uznemirena, koja je otkrila svoju stranu priče.

"Uplatili smo sedamsto evra, prevarila nas je"

Neriova baka izjavu za naš portal započela je vidno potrešena, objasnivši nam da je ona zapravo poslala novac devojci koja drži ketering, ali da ju je ona, kako je navela, prevarila.

- Posla sam novac za ketering devojci koja je vlasnica tog keteringa, dva puta, na jednoj uplatnici se vidi da sam poslala pet stotina evra, a na drugoj dve stotine evra. Dogovorila sam se sa njima, a ona je to danas objavila. Molila sam je jer sam ja u Splitu da ona napiše, prevarila me je. Kako je to Sita uplatila pet stotina evra? Krivo mi je jer zna kako je Nerio prošao, kako od Site, tako i od Aneli. Imam dokaz o tome koliko novca smo uplatile za Neriov rođendan. Sedamsto evra smo uplatili, a mene nigde nema navedene za ketering. Sita je upropastila mog sina, upropastila je sad i svog. Siti je bilo važno jedino da svog svom sinu kupi dobar telefon kad je bio manji i kupi igrice. U školu nije išao, šesti razred je ponavljao. Ja njemu ne mogu da pomognem, jedva smo se i mi skućili, živimo u jednosobnom stranu. Očajna sam. Ona se kiti ovom mukom, govori da je majka tu za njega, a bake, odnosno mene nema tu. Ova me je prevarila za ketering, kako je nije sramota, sram je bilo - priča u dahu Nada, koja nam je dostavila i dokaz o uplati novca, te je nastavila:

Mene su vređale Aneli, Grofica i Sita kad sam ja ranije zvala, pričale mi ''ku*vo stara'', evo ti smrtni list''. Mene duša boli za taj ketering. Još gledam onu malu torticu, tražila sam i da devojka iz keteringa stavi sliku Neriovog dete i mene, da vidi da je od nas. Rekla sam samo da stavi najobičniju tortu, jer je žena zadužena za taj ketering rekla da je to perskupo, pa sam zatražila običnu čokoladnu tortu. Osečam se poniženo. Plačem, ne mogu da se smirim. Sita se kiti tuđim perjem, ona govori da je ona sve poslala, nije to istina. Asmin je danas video kad su stigle čestitke, video je da sam ja poslala čestitku.

Autor: pink.rs