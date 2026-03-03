Ukrala je Neriove poklone s krštenja! Baka Nada neće više da ćuti: Za Pink.rs progovorila o Sitinim prevarama, pa priznala: Ugradila je si*e, PREVARILA ME JE!

Tokom "Pretresa nedelje" došlo je do novog, žestokog okršaja između tetke i sestrića, Aneli Ahmić i Nerija Ružanjija, te su tako ponovo počele da isplivavaju prljavštine iz porodice Ahmić, a kako su u nekoliko navrata Aneli, ali i Asmin Durdžić, spomenuli baku Nadu, mi smo je pozvali kako bi čuli njen sud.

Aneli i Nerio su, naime, tokom nominacija žestoko zaratili, te su tako pljuštale uvrede na sve strane, a njihov sukob produbio se na "Pretresu nedelje", kada su urlikali iz sve snage jedno na drugo, te su zatresli zidove Bele kuće sukobom.

Nerio je po ulasku, a potom i Hana Duvnjak, njegova devojka, govorio o paklu i teroru kroz koji je prošao zbog svoje majke Site Ahmić, što je ponovo od pretresa došlo na pijedestal, pa su tako u nekoliko navrata spomenuli i Neriovu baku, Nadu, koju smo mi kontaktirali kako bi čuli njen sud o svemu izrečenom. Na samom početku, Nada se osvrnula na izjavu da je Sita digla pare sa sinovljevog štednog računa i tom prilikom platila sebi estetsku operaciju povećanja grudi.

- Ona je uzela od Neria novac, koji je moj sin godinama uplaćivao Neriu. Molila sam Ahmiće da taj novac vrate. To nije ni moj novac, to je novac mog sina, a Neriovog strica. To je bilo pre dvadeset godina, kad je Nerio kršten - otkriva Nada, ističući da je Nerio kršten u katoličkoj crkvi, potvrdivši Asminovu priču da je Sita kupovala parfeme od para pokojnog Borisa:

Nerio je kršten u katoličkoj crkvi. Sita je prala svoju savest, pet meseci od sahrane. Kada je Boris preminuo, njen bivši muž, a moj sin, ona je uzela neke parfeme novcem sa njegove kartice. Sita govori kako to nije neki novac, ako nije, što ona nije dala te pare?! Nismo ni imali kad taj novac da zaštitimo.

Kada je reč o Neriovom krštenju, ekipa našeg portala je pre nekoliko meseci ekskluzivno objavila fotografije sa Neriovog krštenja, iako je Sita govorila da je on pripadnik islamske veroispovesti, a sada, baka Nada je otkrila da je upravo Neriova majka ukrala poklone koje je on dobio, pa je tako sve prodala.

- Nerio je na svom krštenju dobio darove od Gorana, mog drugog sina, a ona je to sve prodala. Ugradila se si*e. Posle toga je i nos operisala, ko je to platio, ne znam. Išla je kod moje prijateljice Ljilje, bila je u stanu kod nje, da ne bi plaćala stan. Prevarila me je tada Sita, rekla je da ima devijaciju, a zapravo je estetski operisala nos. Smestila sam je kod prijateljice svoje tada, kako ne bi trošila pare za smeštaj. To za grudi, živa je istina. To što se ona hvali da je meni dala neki novac, neka to dokaže - ističe ona i dodaje:

Moj sin je bio u tuđoj grobnici, nismo imali grobno mesto za njega. Danas mi je veoma teško, kad se Nerio rodio, Nosili smo Siti i Neriju, hranu, piće... Njena majka Grofica me je ostavila umesto nje sve da radim, a ona je meni dala mrtvog sina. Ja sam na ovaj dan, najžalosnija žena.

