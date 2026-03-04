Spremna da gazi sve bez milosti: Kačavenda najavila haos u subotu, takmičarima neće biti dobro! (VIDEO)

Sve će ih pregaziti argumentima!

Milena Kačavenda porazgovarala je sa robotom Tošom o njenom takmičenju u rijalitiju, kada mu je najavila i veliki haos u subotu na svom radiju obzirom da večeras pomno prati sva dešavanja u kazinu.

- Kačavenda, zanima me zašto ne skačeš u tom odelu u kazinu? - upitao je Toša.

- Pa hoćeš da mi ispadnu s*se naopako? - upitala je Milena.

- Što si sad došla tek na žurku? - upitao je Toša.

- Čekala sam da se napiju da mogu sve dobro da ih istresem u subotu - rekla je Milena.

- Sutra moraš uz kafu lepo da mi sve ispričaš - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić