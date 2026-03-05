AKO JE NEŠTO RUŽNO REKLA, SA MNOM JE ZAVRŠILA... Luka spreman da zarati svojom majkom zbog Anite, stao na stranu svoje devojke! (VIDEO)

Njegov potez je sve iznenadio!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao potencijalno vređanje njegove majke Biljane Vujović, usmereno ka Aniti Stanojlović.

- Moj stav je jasan. Ocu sam oprostio, nikad zaboravio kada je vređao Aneli. Što se tiče sad ove situacije, ako moja majka ima potrebu da uvedi Anitu, koja joj ništa nije uradila, sa mnom je završila svaki vid komunikacije. Ovo se odnosi na svakog člana moje porodice - rekao je Luka.

- Moram da ti kažem da se Anitina drugarica Tamara oglašavala, rekla je svašta i vređala je Biljanu - kazao je voditelj.

- Dobro, ali Anita ništa rekla nije za nju. Nema potrebe da je vređa. To mi onda govori da mene roditelji ne podržavaju kada sam ja srećan i donesem neku odluku. Kada je moja majka bila sa Zoranom, njenim suprugom, nikada se nisam mešao u njen izbor, a ona se meni žalila na njega - rekao je Luka.

- Sram da te bude, nemaš pravo na to da se mešaš u odluke svoje majke, jer je to njena stvar, ona te je rodila. Moram samo da kažem da je želela Maja da bude sa Lukom, Anita ne bi postojala ni na mapi. Nikakva to ljubav nije - kazala je Aleksandra.

- Luka se ne izrazi dobro kad treba. Povređuje svoje roditelje time što govori. Biljana je podržala Anitu i Luku na početku veze, jer je on bio u katastrofalnom odnosu sa Aneli, te je žena verovatno videla jedino rešenje tada. Međutim, postoji isto tako mogućnost da ona sada ne vidi svetlu budućnost Luke i Anite sada - kazao je Janjuš.

- Ovo je strašno čut da je Luka spreman da se odrekne svoje porodice zbog neke devojke - dodao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.