Karambol Jakšićke i Luke usijao Belu kuću! Ori se crnim stolom, optužbe pljušte kao lude: Pričaj o tome što si se je*ala u Italiji! (VIDEO)

Haos kakvog nema!

Sledeće pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kažeš da ti je Anđelo neprijatelj, zbog čega - glasilo je pitanje.

- Neprijatelj mi je posle onog dana kada je rekao da će da pomogne Bojanu sve, neprijatelj je posle onog dana kada je rekao da može da ima sa Anitom šta god poželi kada god poželi. Tako da, u mnogo situacija mi je pokazao da mi je neprijatelj - rekao je Luka.

- Video sam da sve više počinje da me provocira...Jasno mi je da su to priče između njih dvoje i da će ih biti sve više. Ja sam poprilično blag prema njemu, prvo, to što priča za Bojana, nema veze s mozgom, drugo, ja nisam rekao to za Anitu, jer mi ni u ludilu ne bi palo na pamet da imam sa njom šta poželim. Ako sam mu ja neprijatelj, a nisu neki koji mu se direktno suprotstavljaju i spreman je da se odrekne majke, onda mi je stvarno smešan. Ja nisam taj koji je prvi vređao - rekao je Anđelo.

- Ali su bili za kada je trebalo da se oduzme dete Aneli - dobacila je Jakšićka.

- Jakšićka, evo lepo te pitam. Šta Anđelo misli kada je rekao da će da pomogne Bojanu šta treba - rekla je Anita.

- Anđelo ti je sve objasnio...Ja sam rekla da on podržava Asmina kada treba da se oduzme Aneli dete - rekla je Jakšićka.

- Ni tebe sin nije video osam godina jer si otišao da kradeš burazeru - dodao je Ranković.

- Ona je oca svog deteta uskratila roditeljskog prava, nije mu dete dovodila u posete, tako da ne može ona da priča i da brani ovde Anđela za ove stvari - zaurlala je Kačavenda.

- Pričaj o tome što si se je*ala u Italiji, što si se drogirala i što su te je*ala dvojica u apartmanu, o tome pričaj... - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić