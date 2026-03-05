AKTUELNO

Zadruga

SPREMAN DA JE SE I PAPIROLOŠTI ODREKNE! Nerio definitivno precrtao Situ za sva vremena, rešio da je izbriše iz života! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Kako si ti Neriu tetka, ako se on javno odrekao svoje majke? Ti mu više nisi tetka, a pokušavaš da ga uništiš - glasilo je pitanje.

- Nemam odgovor. Ne mislim da se odrekao majke - kazala je Aneli.

- Ja se jesam javno odrekao majke, zbog ljutnje koju osećam prema njoj. Međutim, nikada se nisam odrekao Aneli. Što se tiče majke, ne želim je u žiovotu - rekao je Nerio.

- Da li ćeš se ti i papirološki odreći svoje majke? - upitao je voditelj.

- Mislim da hoću - rekao je Nerio.

- Nama Aneli napolju stvarno ništa nije uradila, to jeste isitna - dodao je Nerio.

- Nerio ima pravo da donosi svoje odluke, ali da je ružno da se odrekao svoje majke, to je veoma ružno - rekao je Ivan.

Naredno pitanje postavljeno je Maji Marinković.

- Majo, zašto ne otreseš Filipa verbalno? Dosta je on tebe ponižavao - glasilo je pitanje.

- Mene to ne interesuje. Više ga ne primećujem. On je folirant, nije iskren. On me je razočarao kao čovek. Nije - kazala je Maja.

- U pravu je Maja za ono što je rekla - kazao je Filip.

- Maja je saterana u ćošak. Nema šta da mu kaže. On je nju najstrašnije ponizio, to je istina - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

