SPREMAN DA JE SE I PAPIROLOŠTI ODREKNE! Nerio definitivno precrtao Situ za sva vremena, rešio da je izbriše iz života! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.
- Kako si ti Neriu tetka, ako se on javno odrekao svoje majke? Ti mu više nisi tetka, a pokušavaš da ga uništiš - glasilo je pitanje.
- Nemam odgovor. Ne mislim da se odrekao majke - kazala je Aneli.
- Ja se jesam javno odrekao majke, zbog ljutnje koju osećam prema njoj. Međutim, nikada se nisam odrekao Aneli. Što se tiče majke, ne želim je u žiovotu - rekao je Nerio.
- Da li ćeš se ti i papirološki odreći svoje majke? - upitao je voditelj.
- Mislim da hoću - rekao je Nerio.
- Nama Aneli napolju stvarno ništa nije uradila, to jeste isitna - dodao je Nerio.
- Nerio ima pravo da donosi svoje odluke, ali da je ružno da se odrekao svoje majke, to je veoma ružno - rekao je Ivan.
Naredno pitanje postavljeno je Maji Marinković.
- Majo, zašto ne otreseš Filipa verbalno? Dosta je on tebe ponižavao - glasilo je pitanje.
- Mene to ne interesuje. Više ga ne primećujem. On je folirant, nije iskren. On me je razočarao kao čovek. Nije - kazala je Maja.
- U pravu je Maja za ono što je rekla - kazao je Filip.
- Maja je saterana u ćošak. Nema šta da mu kaže. On je nju najstrašnije ponizio, to je istina - rekao je Uroš.
