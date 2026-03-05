Nemoj za sedam dana da te OTERAM NA KAPIJU! Kačavenda urnisala Anđela, pa se svima pohvalila kako ga je ZAKUCALA ZA DNO! (VIDEO)

Ponosna je na sebe.

Milena Kačavenda jutros je prepričala Sofiji Janićijević i Terzi kako se svađala prethodne noći sa Anđelom Rankovićem. Kačavenda je do detalja pričala šta su jedno drugom rekli, dok su se Sofija i Terza samo smejali.

- Kažem Janjušu kažu ovom što se kezi šta misliš, na Anđela. Sat vremena nisam stala. Kaže mi klimakterična babo, reko o vratio se ginekolog iz sedmice. Što šalješ klimakteričnim babama k*rčeve, j*bem li ti mamu. Samo nemoj da plačeš kod Darka, nemoj da te oteram na kapiju za sedam dana, džukcu jedan, šta si se navrzo na mene ko smrt na babu. Odgovori g*vno jedno - pričala je Milena.

Autor: R.L.